यूपी में सड़क हादसे; गोद भराई में शामिल होने जा रहे व्यक्ति की मौत, बाइकों की टक्कर में छात्र ने दम तोड़ा

कोतवाली मिलक इंस्पेक्टर पुष्कर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है.

मृतक (फाइल फोटो)
मृतक (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 7:44 PM IST

बरेली : जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के एक घर में शुक्रवार को शादी की खुशियां मातम में पसर गईं. गोद भराई की रस्म में शामिल होने के लिए निकले एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. वहीं, दूसरी ओर बरेली के अलीगंज क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सड़क-हादसे में हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र (17) की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.



परिजनों के मुताबिक, मीरगंज थाना क्षेत्र के चुरई दलपतपुर निवासी ओमकार (45) को मिलक थाना क्षेत्र के सिहारी गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ओमकार गंभीर रूप से घायल हो गए. पहले उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलक ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर फतेहगंज पश्चिमी स्थित एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.


परिजनों के मुताबिक ओमकार छोटी सी दुकान लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे. उनके परिवार में पत्नी, तीन बेटियां और एक बेटा है. गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया है.

कोतवाली मिलक इंस्पेक्टर पुष्कर सिंह ने बताया कि मिलक क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की बरेली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

परीक्षा देने जा रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत, तीन घायल : बरेली के अलीगंज क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसे में हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया.


गांव अंतपुर निवासी आमीन (17) अपने गांव के ही एक साथी के साथ बाइक से आंवला स्थित चाचा नेहरू इंटर कॉलेज में हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रहा था. रास्ते में लोहड़ी पुल के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों पर सवार कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया. उसके साथ बैठा पिंटू गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरी बाइक पर सवार दोनों युवक भी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं. तीनों का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

विशारतगंज थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों की दो बाइकें टकराने से चार छात्र घायल हुए थे. इसमें एक छात्र की मौत भी हो गई. दोनों बाइक पर सवार छात्र अलग दिशाओं में परीक्षा देने जा रहे थे.

