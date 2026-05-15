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लातेहार में वज्रपात का कहर, अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत

लातेहार में वज्रपात की अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 15, 2026 at 8:44 PM IST

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लातेहार: जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई. जबकि हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है.

जोरदार बारिश के साथ घटी वज्रपात की घटना

दरअसल, शुक्रवार को अचानक लातेहार का मौसम खराब हुआ. दोपहर बाद लातेहार सदर प्रखंड के अलावा मनिका और चंदवा प्रखंड में जोरदार बारिश हुई. इसी दौरान वज्रपात की भी घटना घटी. वज्रपात की पहली घटना लातेहार सदर प्रखंड के पांडेयपुर पंचायत अंतर्गत रेहल गांव में घटी.

वज्रपात की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

पंचायत के मुखिया संजय उरांव ने बताया कि गांव में बारिश होने के बाद नरेंद्र उरांव और उनकी पत्नी अपने घर में ही बैठे थे. इसी दौरान अचानक जोरदार वज्रपात हुआ. जिसकी चपेट में आने से नरेंद्र उरांव और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. ग्रामीणों की मदद से तत्काल दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन चिकित्सकों ने नरेंद्र उरांव को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में किया जा रहा है.

मनिका में घटी दूसरी घटना

इधर वज्रपात की दूसरी घटना लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत कुई गांव में घटी. यहां वज्रपात की चपेट में आने से लैंपस प्रबंधक चंदन यादव की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास तत्काल दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

उन्होंने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहयोग भी किया. वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया. थाना प्रभारी ने बताया कि लैंपस प्रबंधन की मौत वज्रपात से होने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली.

आपदा प्रबंधन के तहत मिलते हैं 4 लाख रुपए

इस संबंध में पूछने पर लातेहार अपर समाहर्ता रामा रविदास ने बताया कि वज्रपात अथवा दूसरे किसी प्राकृतिक आपदा से यदि किसी की मौत हो जाती है तो मृतक के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत 4 लाख रुपए तक की सहायता देने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि इसके लिए मृतक के परिजनों को मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ संबंधित अंचल के माध्यम से आवेदन देना होता है. आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाती है.

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