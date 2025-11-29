ETV Bharat / state

ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आई बाइक, दो लोगों की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने किया रोड जाम

रुड़की के पास सड़क हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया.

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)
Published : November 29, 2025 at 3:32 PM IST

रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में शनिवार 29 नवंबर को भीषण सड़क हादसा हो गया. बाइक सवार दो लोग खनन से भरी ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आ गए. इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए. आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को शव नहीं उठाने दिया और जमकर हंगामा भी किया. ग्रामीणों ने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए.

रुड़की सीओ नरेंद्र पंत कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे: मामले की गंभीरता को लेकर देखते हुए पुलिस के आलाधिकारियों को मौके पर बुलाया गया. सूचना मिलते ही तत्काल रुड़की सीओ नरेंद्र पंत समेत कई थानों की पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे.

पूरे मामले को विस्तार से जानिए: जानकारी के मुताबिक रुड़की के पास पिरान कलियर थाना क्षेत्र में शनिवार 29 नवंबर को हद्दीपुर-इब्राहिमपुर मसाई कलां गांव में खनन के ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक सवार दो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया.

ग्रामीणों ने किया रोड जाम (ETV Bharat)

हादसे में गांव के ही दो लोगों की मौत: इस हादसे में बाइक सवार चंद्र प्रधान (60 वर्ष) और मटरू (40 वर्ष) निवासी इब्राहिमपुर मसाही की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया.

ग्रामीणों ने नहीं उठाने दिया शव: उधर हादसे की सूचना मिलते ही रुड़की सीओ नरेंद्र पंत समेत कलियर थाना, गंगनहर कोतवाली रूड़की और बहादराबाद थाना समेत अन्य थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को शव उठाने नहीं दिया और मौके पर ही धरने पर बैठ गए.

पुलिस से मिले आश्वासन के बाद माने लोग: ग्रामीणों की मांग है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए. हालांकि पुलिस के काफी समझाने के बाद ग्रामीण मान गए और वो जाम खोलने को तैयार हुए. इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि आज शनिवार को हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में भी दो ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई थी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

