पलामू में सड़क दुर्घटना, बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत

पलामू में सड़क दुर्घटना, बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत
पलामू में सड़क हादसे में दो की मौत और दो लोग जख्मी हुए हैं.
Published : November 20, 2025 at 4:09 PM IST
पलामूः जिला में छतरपुर थाना क्षेत्र के खेन्द्रा के इलाके में हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों जख्मी को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है.
इस हादसे में मरने वाले दो लोगों में एक की पहचान हुसैनाबाद के देवरी के रहने वाले बसंत चौधरी जबकि दूसरे की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा के रहने वाले रमेश पासी के रूप में हुई है. दोनों के शवों का पोस्टमार्टम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को किया गया.
दरअसल, बसंत चौधरी और रमेश पासी अलग-अलग बाइक से थे और छतरपुर हुसैनाबाद रोड पर सफर कर रहे थे. इसी क्रम में दोनों की बाइक आपस में टकरा गई थी. इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद छतरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बाइक पर सवार चार लोगों को इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया था. छतरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में बसंत चौधरी और रमेश पासी को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया जबकि दो अन्य जख्मी को इलाज के लिए रेफर कर दिया.
इस हादसे को लेकर छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि दो बाइक की टक्कर हुई थी जिसमें दो लोगों की मौत हुई है. दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है जबकि पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं और रो-रोकर उनका बुरा हाल है.
