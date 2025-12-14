ETV Bharat / state

पाकुड़ में सड़क दुर्घटना, बाइक सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत

पाकुड़: जिला में लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कुटलो गांव के पास सड़क दुर्घटना में दो बाइक सवार लोगों की मौत हो गयी. ये घटना रविवार की शाम की है. इस हादसे की सूचना मिलते ही सिमलौंग आउटपोस्ट की पुलिस घटनास्थल पहुंची और दोनों को अस्पताल भेज दिया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक साहिबगंज-गोबिंदपुर हाइवे में एक ब्रेकडाउन ट्रेक्टर खड़ी थी. बाइक चालक ने आकर ट्रेक्टर में धक्का मार दिया जिस कारण दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटे आयी. आसपास से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना सिमलौंग ओपी की पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ पहुंचे और सड़क पर गिरे दोनों लोगो को इलाज के लिए लिट्टीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया. इधर पुलिस दोनों मृतकों की पहचान के लिए आसपास के ग्रामीणों एवं पंचायत प्रतिनिधियो से संपर्क किया और इसकी पहचान कर उसके परिजनों को सूचना देने की अपील की.

सिमलौंग आउटपोस्ट प्रभारी अरविंद कुमार राय ने बताया कि कुटलो गांव के निकट के खड़ी ब्रेकडाउन ट्रेक्टर में बाइक चालक ने धक्का मार दिया. जिस कारण दोनों सड़क पर गिर गया था और मिली सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची और दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया.