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मिर्जापुर: अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, दो की मौत, एक गंभीर

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को चपेट में ले लिया है. घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तीनों एक ही बाइक से मध्य प्रदेश से प्रयागराज लौट रहे थे.

जानकारी के अनुसार घटना मिर्जापुर जिले के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के लहुरियादह गांव के पास की है, जहां सोमवार को बाइक सवार तीन लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों की पहचान कैर (43), लक्ष्मीनरायन (56) निवासी देवघाट, कोराव, प्रयागराज के रूप में हुई है, जबकि एक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है. ये लोग बारात में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश के ढाबा चिरैया गांव गए थे. सोमवार को सुबह लगभग आठ बजे तीनों बाइक से वापस प्रयागराज लौट रहे थे. जैसे ही ये लोग मिर्जापुर के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने इन्हें चपेट में ले लिया.