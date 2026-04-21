ETV Bharat / state

मिर्जापुर: अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, दो की मौत, एक गंभीर

बारात में शामिल होकर वापस लौट रहे थे तीनों बाइक सवार, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

Photo Credit; ETV Bharat
अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, दो की मौत, एक गंभीर (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को चपेट में ले लिया है. घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तीनों एक ही बाइक से मध्य प्रदेश से प्रयागराज लौट रहे थे.

जानकारी के अनुसार घटना मिर्जापुर जिले के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के लहुरियादह गांव के पास की है, जहां सोमवार को बाइक सवार तीन लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों की पहचान कैर (43), लक्ष्मीनरायन (56) निवासी देवघाट, कोराव, प्रयागराज के रूप में हुई है, जबकि एक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है. ये लोग बारात में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश के ढाबा चिरैया गांव गए थे. सोमवार को सुबह लगभग आठ बजे तीनों बाइक से वापस प्रयागराज लौट रहे थे. जैसे ही ये लोग मिर्जापुर के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने इन्हें चपेट में ले लिया.

घटना की सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और घायल को मंडलीय अस्पताल में भर्ती करा दिया है. सीओ अमर बहादुर ने बताया कि ट्रक की चपेट में आने से दो बाइक सवार की मौत हो गई है. एक घायल का इलाज चल रहा है. ट्रक चालक फरार हो गया है. घटना की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें- दूरसंचार विभाग का दावा: मोबाइल टॉवर से निकलने वाली तरंगें नहीं होती हैं हानिकारक

TAGGED:

MIRZAPUR
ROAD ACCIDENT
MIRZAPUR NEWS
TWO PEOPLE DIED IN ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN MIRZAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.