ETV Bharat / state

लक्सर से ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की जोरदार भिड़ंत, दो लोगों की गई जान

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर से भीषण सड़क की हादसे की खबर सामने आई है. हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि खनन सामग्री से ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली का अचानक टायर फट गया था, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर सामने से आ रही मोटरसाइकिल से भी जा भिड़ी. इस हादसे में 22 साल के ट्रैक्टर ड्राइवर और 25 के बाइक सवार युवक की मौत हो गई.

अचानक से टायर फटने से हुआ हादसा: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीपली गांव निवासी नवीन ट्रैक्टर-ट्रॉली में मजदूरी का काम करता था. शुक्रवार पांच दिसंबर को नवीन सोनाली नदी से खनन सामग्री लेकर लौट रहा था. बताया जा रहा कि तभी बीच रास्ते में हुसैनपुर गांव के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली का अचानक से टायर फट गया, जिससे ट्रैक्टर-ट्रॉली बेकाबू हो गया. ट्रैक्टर-ट्रॉली बेकाबू होकर सामने आ रही बाइक से जा भिड़ी.

हॉस्पिटल जाते समय हुई दोनों की मौत: इस हादसे में जैनपुर निवासी बाइक सवार मेहताब और ट्रैक्टर चालक नवीन गंभीर रूप से घायल हो गया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने तत्काल दोनों घायलों को पास के हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.