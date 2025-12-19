ETV Bharat / state

कोहरा बना काल! अलग-अलग सड़क हादसों में दो युवकों की गई जान

भगवानपुर थाना क्षेत्र में देर रात को हुए दो सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई. हादसा कोहरे की वजह से हुआ.

रुड़की में सड़क हादसा
December 19, 2025

रुड़की: हरिद्वार जिले के रूड़की क्षेत्र में अधिक कोहरा होने की वजह से दो अलग-अलग जगहों पर सड़क हादसे हो गए. इन सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई. दोनों हादसे भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुए हैं. एक हादसा इकबालपुर मार्ग पर हुआ है. यहां पर एक बुलेट सवार को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जबकि दूसरा हादसा धीरमाजरा गांव के पास उस समय हुआ जब युवकों की बाइक कोहरे की वजह से अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में भी एक युवक की मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के खेड़ा मुगल गांव निवासी विजय कुमार (उम्र 26 वर्ष) गुरुवार के दिन भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव निवासी अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था. वहीं देर रात विजय कुमार अपनी बुलेट से वापस अपने गांव जा रहा था. इसी दौरान जब वह पुहाना गांव से आगे इकबालपुर-झबरेड़ा मार्ग पर पहुंचा तो उस समय काफी कोहरा आया हुआ था.

बताया गया है कि कोहरे की वजह से एक अज्ञात वाहन ने उसे पीछे से साइड मार दी और वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा होने के बाद रास्ते से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तत्काल भगवानपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल विजय कुमार को उपचार के लिए रूड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी.

उधर दूसरा हादसा भी भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुआ है. बताया गया है कि गुरुवार की देर रात धीरमाजरा गांव निवासी रवि कुमार (उम्र 22 वर्ष) और उसका एक दोस्त किसी काम से बाइक पर सवार होकर भगवानपुर आए थे. जब देर रात वह बाइक से अपने गांव जा रहे थे तो कोहरे की वजह से अचानक उनकी बाइक गांव में ही अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई.

इस हादसे में रवि कुमार गंभीर रुप से घायल हो गया, जबकि उसका दोस्ते सुपर को मामूली चोटें आई. हादसे के बाद घायल रवि कुमार को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया गया है कि मृतक के परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को अपने साथ ले गए.

भगवानपुर थानाध्यक्ष सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि इकबालपुर-झबरेड़ा मार्ग पर हादसा हुआ है. मामले में अज्ञात वाहन को चिन्हित किया जा रहा है. तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्यवाई अमल में लाई जाएगी, उनका कहना है कि दूसरा हादसा भी क्षेत्र में हुआ है, लेकिन ये मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा है.

