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पैरापिट से टकराई मोटरसाइकिल, पुल से नीच नाले में गिरकर दो युवकों की हुई मौत

सड़क हादसे में दो बाइक सवार की मौके पर हुई मौत. पुलिस मामले की जांच में जुटी.

कुल्लू सड़क हादसे में दो की मौत
कुल्लू सड़क हादसे में दो की मौत (Concept)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 8:54 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 9:25 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई. मामला कुल्लू जिले का है, जहां पतलीकुहल में मोटरसाइकिल सवार दो लोग सड़क किनारे पैरापिट से टकरा कर पुल के नीचे नाले में गिर गए. जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने बताया, "पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार मोटरसाइकिल चालक कृपा राम द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए पुल के पैरापिट से टकराने के कारण यह दुर्घटना हुई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस संबंध में थाना पतलीकुहल में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगामी कार्रवाई की जा रही है".

पतलीकूहल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कुल्लू जिले के थाना पतलीकुहल के पास एक सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही थाना पतलीकुहल की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. जहां पुलिस टीम ने देखा कि मौके पर एक मोटरसाइकिल (HP34E-6538) पुल के पैरापिट के पास क्षतिग्रस्त हो गई है.

पुलिस ने आसपास तलाशी ली तो पुल के नीचे नाले में दो व्यक्ति गिरे हुए मिले. दोनों लोगों को स्थानीय लोगों एवं पुलिस कर्मियों की सहायता से बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान कृपा राम (30 साल), निवासी कामो का बाडा जिला बालोतरा राजस्थान और विक्रम (24 वर्ष), निवासी पंजकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब के रूप में हुई है.

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Last Updated : August 5, 2026 at 9:25 PM IST

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