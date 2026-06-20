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गुमला में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई बाराती कार, दूल्हे के पिता सहित दो की मौत

गुमला में बारात से लौट रही एक कार पेड़ से टकरा गई. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई.

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सड़क दुर्घटना में वाहन क्षतिग्रस्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 20, 2026 at 10:39 AM IST

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गुमला: जिले के पालकोट थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें दूल्हे के पिता की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि रिम्स ले जाते समय कार में एक अन्य सवार व्यक्ति ने रास्ते में दम तोड़ दिया. यह घटना पालकोट थाना क्षेत्र के काली मंदिर के समीप शनिवार सुबह करीब 6-7 बजे के बीच की है.

घटना को लेकर समाजसेवी शशिकांत भगत ने बताया कि गुरुवार रात को बसिया लौंगा से कुम्हारी के लिए बारात गए हुए थे. शनिवार को लौटने के दौरान पालकोट के समीप अचानक झपकी लगने की वजह से कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई, जिस वजह से घटनास्थल पर ही दूल्हे के पिता कलेश्वर साहू की मौत हो गई. जबकि दिल्ली निवासी दीनबंधु साहू, राम दरस पांडे, मनोज ठाकुर व बालमुकुंद साहू जख्मी हो गए. कार में दूल्हे के पिता कलेश्वर साहू सहित पांच लोग सवार थे.

घटना के बाद अपना तफरी मच गई. सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोट ले जाया गया. जहां पर कलेश्वर साहू को मृत घोषित कर दिया. जबकि दीनबंधु साहू को रिम्स रेफर किया गया था, जिसने भरनो पहुंचते ही दम तोड़ दिया. वहीं, अन्य घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. समाजसेवी ने बताया कि मृतक कलेश्वर साहू घाघरा प्रखंड के चुंदरी पंचायत में पंचायत सेवक के रूप में कार्यरत थे. उन्हें पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए लिए सम्मान भी मिला था.

इधर, एसआई मोहम्मद गफ्फार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक कार अनियंत्रित होने की वजह से दो लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है. दुर्घटनाग्रस्त कार को भी जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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