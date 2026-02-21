ETV Bharat / state

बिलासपुर में गाड़ियों की टक्कर, 2 की मौत एक गंभीर

दोनों ही बाइक सवार काफी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, जिससे ये हादसा हुआ और दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

ROAD ACCIDENT CHHATTISGARH
बिलासपुर रोड एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 21, 2026 at 9:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: शुक्रवार शाम रतनपुर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया. कोटा रोड स्थित जुनाशहर के पास तेज गति से आ रहे दो बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल बन गया.

तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने से टक्कर

जानकारी मिली है कि भौरीडीह का रहने वाले मनहरण कमल पिता गणेश राम बाइक से निकला था. इसी दौरान कोटा रोड पर शिवकुमार धनुहार की बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई.

ROAD ACCIDENT CHHATTISGARH
दो बाइक की आमने सामने से टक्कर (ETV Bharat Chhattisgarh)

बुझ गए दो परिवारों के चिराग

हादसा इतना खतरनाक था कि मौके पर ही दोनों बाइक सवार मनहरण व शिवकुमार की मौके पर ही मौत हो गई. शिवकुमार की बाइक पर एक अन्य व्यक्ति कृष्ण कुमार धनुवार भी बैठा था जो गंभीर रूप से घायल है.

ROAD ACCIDENT CHHATTISGARH
हादसे के बाद घटनास्थल की तस्वीरें (ETV Bharat Chhattisgarh)

गंभीर घायल बिलासपुर रेफर

घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल को बिलासपुर रेफर किया गया है. घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज किया और जांच कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल घटना के बाद आसपास के गांवों में शोक की लहर है.

यौन उत्पीड़न केस में कृषि मंडी अधिकारी गिरफ्तार, कोरबा पुलिस की कार्रवाई
कवर्धा मेडिकल कॉलेज के लिए हरी राम साहू ने किया शरीर दान, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा आम आदमी की बड़ी घोषणा
होली स्पेशल ट्रेन: रंगों के त्यौहार के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 14 फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन

TAGGED:

ACCIDENT BILASPUR
बिलासपुर एक्सीडेंट
BIKES COLLIDE IN BILASPUR
BILASPUR ACCIDENT DEATH
ROAD ACCIDENT CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.