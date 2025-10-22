कुल्लू के सैंज घाटी में कार एक्सीडेंट, 2 लोगों की मौके पर मौत
कुल्लू में कार एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 1:57 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बीती रात भी कुल्ल जिले से कार एक्सीडेंट की घटना सामने आई है. हादसा कुल्लू जिले के सैंज घाटी के रेला गांव के पास हुआ, जहां बीती रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों द्वारा सूचना देने पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने बताया, "फिलहाल सड़क दुर्घटना के कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है. सैंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. ऐसे में अब पुलिस की टीम मामले की छानबीन कर रही है. पोस्टमार्टम के बाद दोनों युवकों के शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे".
कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मांतला गांव के तेजा सिंह (38 वर्ष) और करथा निवासी राजकुमार (25 वर्ष) गाड़ी में सवार होकर रेला की ओर जा रहे थे. तभी रात के समय अचानक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. ऐसे में अन्य लोगों ने सैंज पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है. पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा.
मृतकों की पहचान
तेजा सिंह (38 वर्ष), निवासी मांतला गांव
राजकुमार (25 वर्ष), निवासी करथा
ये भी पढ़ें: कैनेडियन महिला पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग के दौरान मौत, हेलीकॉप्टर से शव को किया गया रेस्क्यू