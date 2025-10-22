ETV Bharat / state

कुल्लू के सैंज घाटी में कार एक्सीडेंट, 2 लोगों की मौके पर मौत

कुल्लू में कार एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत.

कुल्लू के सैंज घाटी में कार एक्सीडेंट
कुल्लू के सैंज घाटी में कार एक्सीडेंट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बीती रात भी कुल्ल जिले से कार एक्सीडेंट की घटना सामने आई है. हादसा कुल्लू जिले के सैंज घाटी के रेला गांव के पास हुआ, जहां बीती रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों द्वारा सूचना देने पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने बताया, "फिलहाल सड़क दुर्घटना के कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है. सैंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. ऐसे में अब पुलिस की टीम मामले की छानबीन कर रही है. पोस्टमार्टम के बाद दोनों युवकों के शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे".

सैंज घाटी के रेला में कार दुर्घटनाग्रस्त
सैंज घाटी के रेला में कार दुर्घटनाग्रस्त (ETV Bharat)

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मांतला गांव के तेजा सिंह (38 वर्ष) और करथा निवासी राजकुमार (25 वर्ष) गाड़ी में सवार होकर रेला की ओर जा रहे थे. तभी रात के समय अचानक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. ऐसे में अन्य लोगों ने सैंज पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है. पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

मृतकों की पहचान

तेजा सिंह (38 वर्ष), निवासी मांतला गांव
राजकुमार (25 वर्ष), निवासी करथा

ये भी पढ़ें: कैनेडियन महिला पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग के दौरान मौत, हेलीकॉप्टर से शव को किया गया रेस्क्यू

TAGGED:

2 PERSON DIED IN CAR ACCIDENT
KULLU CAR ACCIDENT
SAINJ POLICE
कुल्लू कार एक्सीडेंट
KULLU ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्यों होता है गर्भपात? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किन बातों का रखें ख्याल, गायनेकोलॉजिस्ट से जानिए हर सवाल का जवाब

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़, क्या पटरी पर लौटेगा पर्यटन कारोबार? होटल बुकिंग पर टूरिस्टों के लिए बंपर छूट

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.