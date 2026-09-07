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हरिद्वार-लक्सर रोड पर भीषण सड़क हादसा, बाइक और टेंपो ट्रैवलर की जोरदार टक्कर, दो युवकों की मौत

घटना स्थल की तस्वीर. ( ETV Bharat )