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हरिद्वार-लक्सर रोड पर भीषण सड़क हादसा, बाइक और टेंपो ट्रैवलर की जोरदार टक्कर, दो युवकों की मौत

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बीते 24 घंटे के अंदर दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई.

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घटना स्थल की तस्वीर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 5:48 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. पथरी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई. हादसा लक्सर-हरिद्वार मार्ग पर पदार्था गांव के पास सोमवार सात सितंबर को हुआ. इस घटना के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा है.

बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो युवक घास लेकर लौट रहे थे, तभी उनकी टक्कर सामने से आ रहे टेंपो ट्रैवलर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की.

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हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. (ETV Bharat)

लक्सर-हरिद्वार मार्ग पर हुआ हादसा: पुलिस के अनुसार, ग्राम पंचायत नसीरपुर कलां के ग्राम झबीरन निवासी 25 वर्षीय अनुज पुत्र पप्पू और 20 वर्षीय आशीष पुत्र ऋषि बाइक पर पथरी की ओर से अपने घर जा रहे थे. जैसे ही दोनों की बाइक लक्सर-हरिद्वार मार्ग पर पदार्था के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही टेंपो ट्रैवलर से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई. लोगों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों युवक लहूलुहान होकर तड़पने लगे और उनकी बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया. चिकित्सकों ने अनुज को मृत घोषित कर दिया, जबकि आशीष की हालत गंभीर होने पर उपचार शुरू किया गया. हालांकि उपचार के दौरान आशीष ने भी दम तोड़ दिया. पुलिस ने घटना की जानकारी दोनों युवकों के परिजनों को दी। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

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इस सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई. (ETV Bharat)

पुलिस हादसे की जांच में जुटी: पथरी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पदार्था के पास बाइक और टेंपो ट्रैवलर की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हुई है. मृतकों की पहचान अनुज पुत्र पप्पू, उम्र 25 वर्ष और आशीष पुत्र ऋषि, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम झबीरन के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. टेंपो ट्रैवलर और उसके चालक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

Haridwar Laksar Road
हरिद्वार-लक्सर रोड पर हुआ हादसा. (ETV Bharat)

बता दें कि श्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित कांगड़ी फ्लाईओवर पर भी बीते रविवार को एक कर और स्कूटी के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई थी. इस हादसे में हरिद्वार निवासी दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी.

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