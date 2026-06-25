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चूरू के निकट सड़क हादसा, एसयूवी ने कार को मारी टक्कर, दो की मौत, एक घायल

चूरू: सादुलपुर सड़क मार्ग पर स्थित गांव मुंदी के बड़ी बस स्टैंड के पास गुरुवार को भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना का मौका निरीक्षण किया एवं घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि भादरा के हाथीपुरा निवासी नरेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल ने मामला दर्ज करवाया कि 25 जून की रात करीब 1:15 बजे उन्हें मोबाइल पर सूचना मिली कि उनके परिजन रामचंद्र, राजकुमार और पवन सिंह की कार मुंदी बस अड्डे से लगभग 11 किलोमीटर चूरू की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे. दर्ज मामले में बताया कि उनकी कार जयपुर से भादरा की ओर अपनी सही दिशा में जा रही थी. इसी दौरान सादुलपुर की ओर से आ रही एक बिना नंबर की एसयूवी कथित रूप से गलत दिशा में उनकी कार से टकरा गई.