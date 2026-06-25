चूरू के निकट सड़क हादसा, एसयूवी ने कार को मारी टक्कर, दो की मौत, एक घायल
हादसा देर रात हुआ. एक एसयूवी ने गलत दिशा में आकर कार को टक्कर मार दी.
Published : June 25, 2026 at 7:07 PM IST
चूरू: सादुलपुर सड़क मार्ग पर स्थित गांव मुंदी के बड़ी बस स्टैंड के पास गुरुवार को भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना का मौका निरीक्षण किया एवं घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि भादरा के हाथीपुरा निवासी नरेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल ने मामला दर्ज करवाया कि 25 जून की रात करीब 1:15 बजे उन्हें मोबाइल पर सूचना मिली कि उनके परिजन रामचंद्र, राजकुमार और पवन सिंह की कार मुंदी बस अड्डे से लगभग 11 किलोमीटर चूरू की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे. दर्ज मामले में बताया कि उनकी कार जयपुर से भादरा की ओर अपनी सही दिशा में जा रही थी. इसी दौरान सादुलपुर की ओर से आ रही एक बिना नंबर की एसयूवी कथित रूप से गलत दिशा में उनकी कार से टकरा गई.
पढ़ें: गंगा दशहरा पर बड़ा हादसा: विमल कुंड जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी तेज रफ्तार कार, 20 घायल
हादसा इतना भीषण था कि रामचंद्र पुत्र गोविंदराम सिंधी निवासी वार्ड 4, भादरा तथा पवन सिंह पुत्र सुरेश सिंह राजपूत निवासी सिकरोड़ी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं राजकुमार पुत्र कन्हैयालाल निवासी वार्ड 4, भादरा गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल राजकुमार ने परिजनों को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद वह बेहोश हो गए. परिजनों ने आरोप लगाया है कि एसयूवी चालक की लापरवाही एवं गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण यह दुर्घटना हुई. उन्होंने दोषी चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.