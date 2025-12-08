ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में रफ्तार का कहर : घायल बाइक सवार को संभाल रहे लोगों को दूसरी कार ने रौंदा, दो की मौत

चित्तौड़गढ़: जिले के बेगूं थाना क्षेत्र में रविवार रात भीषण सड़क हादसा में दो लोगों की मौत हो गई. कोटा-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे-27 पर रात कार की टक्कर से गिरे बाइक सवार को उठाने कुछ राहगीर पहुंचे, तभी आई तेज रफ्तार कार ने इनको चपेट में ले लिया. साथ ही हाईवे पर तीन अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए. घायलों को भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया. बेगूं पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली.

बेगूं थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर रात 8 बजे मांडना गांव के पास हादसा हुआ. इसमें एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी. ऐसे में बाइक सवार गिर गया. उसे उठाने पास ही बैठे कुछ लोग मौके पर पहुंचे. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई कार ने सड़क पर मौजूद लोगों को चपेट में ले लिया. साथ ही अन्य वाहनों को भी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भीषण था कि तीन अन्य वाहन भी पीछे से भीड़ गए. इस हादसे में मांडना गांव निवासी हेमराज पुत्र किशनलाल गुर्जर तथा एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई. चार घायल हुए हैं. राहगीरों की भीड़ हो गई. घायलों को नजदीकी के मांडलगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया.