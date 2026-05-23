लखीमपुर में सरकारी बोलेरो और बाइक में टक्कर; सड़क हादसे में मामा-भांजे की मौत, मोहम्मदी जा रहे थे दोनों
अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 8:45 PM IST
लखीमपुर खीरी : जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे ने दो लोगों की मौत हो गई. सरकारी बोलेरो और बाइक की आमने-सामने टक्कर में मामा-भांजे की मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि दोनों सड़क पर सिर के बल जा गिरे. मौके पर ही एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित कुमार राय ने बताया कि सीओ मोहम्मदी अपने सरकारी वाहन से थाना समाधान दिवस में पसगवां थाना जा रहे थे. रास्ते में मोहम्मदी-कंधारापुर रोड पर सरकारी बोलेरो बाइक से टकरा गई. सड़क हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई जबकि, दूसरे की शाहजहांपुर जनपद में इलाज के दौरान मौत हुई है.
अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और घटनास्थल के साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मिली जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर जिले के अनाया गांव के रहने वाले जयराम (50) और भांजा राम अवतार (45) शनिवार को बाइक से जा रहे थे. मोहम्मदी-कंधारापुर रोड पर बाइक और बोलेरो की टक्कर हो गई.
परिजनों के मुताबिक, राम अवतार की ससुराल पिहानी थाना क्षेत्र के रैगाई गांव में थी और वह वहीं रहकर खेती-किसानी करते थे. दोनों खेती के लिए कीटनाशक दवा लेने मोहम्मदी जा रहे थे. जयराम अविवाहित थे और खेती किसानी करते थे.
सड़क हादसे में जयराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राम अवतार को राहगीरों की मदद से मोहम्मदी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया.
घटना की सूचना मिलते ही राम अवतार के परिजन समेत कई लोग अस्पताल पहुंच गए. हालात को देखते हुए अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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