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लखीमपुर में सरकारी बोलेरो और बाइक में टक्कर; सड़क हादसे में मामा-भांजे की मौत, मोहम्मदी जा रहे थे दोनों

लखीमपुर खीरी : जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे ने दो लोगों की मौत हो गई. सरकारी बोलेरो और बाइक की आमने-सामने टक्कर में मामा-भांजे की मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि दोनों सड़क पर सिर के बल जा गिरे. मौके पर ही एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित कुमार राय ने बताया कि सीओ मोहम्मदी अपने सरकारी वाहन से थाना समाधान दिवस में पसगवां थाना जा रहे थे. रास्ते में मोहम्मदी-कंधारापुर रोड पर सरकारी बोलेरो बाइक से टकरा गई. सड़क हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई जबकि, दूसरे की शाहजहांपुर जनपद में इलाज के दौरान मौत हुई है.

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और घटनास्थल के साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मिली जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर जिले के अनाया गांव के रहने वाले जयराम (50) और भांजा राम अवतार (45) शनिवार को बाइक से जा रहे थे. मोहम्मदी-कंधारापुर रोड पर बाइक और बोलेरो की टक्कर हो गई.