दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, दो लोगों की हुई मौत

कार और अज्ञात वाहन के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई. इसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, एक्सप्रेस वे की बीच की खाई में जा गिरी.

car was severely damaged in the accident
हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार (Photo: Baunli Police Station)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 12:00 PM IST

सवाई माधोपुर: दिल्ली-मुंबई-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर बौंली थाना क्षेत्र में गुरुवार रात सड़क दुर्घटना में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई. कार और अज्ञात वाहन के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई. इसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एक्सप्रेस वे की बीच की खाई में जा गिरी. दोनों मृतक गुजरात के रहने वाले थे.

बौंली थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली-मुंबई-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे के खंभा नंबर 264 के पास लालसोट की तरफ से आ रही कार और अज्ञात वाहन में भिड़ंत हो गई. सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां गुजरात के बड़ोदरा निवासी कमल गोहिल (40) की मौके पर ही मौत हो गई. कार सवार तेजस सोलंकी (32) निवासी भावनगर (गुजरात) घायल था, जिसका बौंली अस्पताल में प्राथमिक इलाज कराया गया और फिर एंबुलेंस से जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. मृतकों के परिजनों को सूचना दी. उनके आने पर शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

