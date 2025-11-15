ETV Bharat / state

कुचामन में मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाप-बेटी की मौत, दो घायल जयपुर रेफर

कुचामन सिटी: कुचामन के पास मेगा हाईवे पर शनिवार शाम एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार और पिकअप गाड़ी की टक्कर से नागौर जिले के तरनाऊ निवासी छोटूराम और उनकी बेटी गुड्डी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में छोटूराम की पत्नी ग्यारसी देवी और इंदिरा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया. हादसे की सूचना मिलते ही लोग मदद के लिए कुचामन राजकीय जिला अस्पताल पहुंचे.

कुचामन पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल दुर्गाराम ने बताया कि हादसा तब हुआ जब पिकअप गाड़ी कार को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी. इसी दौरान दोनों वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मृतक परिवार तरनाऊ से जयपुर जा रहा था। स्विफ्ट कार में सवार चार लोग थे. हेड कांस्टेबल दुर्गाराम ने बताया कि हादसे में छोटूराम और उनकी बेटी गुड्डी की मौके पर मौत हो गई, जबकि ग्यारसी देवी और इंदिरा को गंभीर चोटें आईं.