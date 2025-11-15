ETV Bharat / state

कुचामन में मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाप-बेटी की मौत, दो घायल जयपुर रेफर

कुचामनसिटी में हाईवे पर कार और पिकअप में भिड़ंत हो गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.

कार और पिकअप में भिड़ंत
कार और पिकअप में भिड़ंत
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read
कुचामन सिटी: कुचामन के पास मेगा हाईवे पर शनिवार शाम एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार और पिकअप गाड़ी की टक्कर से नागौर जिले के तरनाऊ निवासी छोटूराम और उनकी बेटी गुड्डी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में छोटूराम की पत्नी ग्यारसी देवी और इंदिरा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया. हादसे की सूचना मिलते ही लोग मदद के लिए कुचामन राजकीय जिला अस्पताल पहुंचे.

कुचामन पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल दुर्गाराम ने बताया कि हादसा तब हुआ जब पिकअप गाड़ी कार को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी. इसी दौरान दोनों वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मृतक परिवार तरनाऊ से जयपुर जा रहा था। स्विफ्ट कार में सवार चार लोग थे. हेड कांस्टेबल दुर्गाराम ने बताया कि हादसे में छोटूराम और उनकी बेटी गुड्डी की मौके पर मौत हो गई, जबकि ग्यारसी देवी और इंदिरा को गंभीर चोटें आईं.

हेड कांस्टेबल लहरी राम ने बताया कि घायलों को तुरंत कुचामन अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया. दोनों वाहनों को जप्त कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है. पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. हादसे से इलाके में मातम पसरा हुआ है.

TAGGED:

कार और पिकअप में भिड़ंत
सड़क हादसे में दो की मौत
DEEDWANA ACCIDENT
KUCHAMAN CITY ACCIDENT

