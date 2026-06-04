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बिहार में जरा संभलकर रहें, सांप के डसने से चाचा-भतीजी की मौत

पटना में ब्लैक कोबरा के काटने से एक ही परिवार में चाचा-भतीजी की मौत हो गई है. पढ़ें खबर-

SNAKE BITE IN PATNA
पटना के सांप के काटने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 4, 2026 at 4:30 PM IST

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पटना: पटना के दानापुर शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरारी गांव में एक ही परिवार में दो दिनों के अंदर ब्लैक कोबरा के डसने से दो लोगों की मौत हो गई है. इस घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है. परिवार अभी पहले सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि दूसरी मौत ने सबको तोड़कर रख दिया.

आरती कुमारी भी नहीं बची: सांप ने दिलीप महतो की 12 वर्षीय पुत्री आरती कुमारी को काट लिया. परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जहर का असर इतना तेज था कि इलाज के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई. एक ही परिवार में लगातार दो मौतों से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सांप के डसने से दो की मौत (ETV Bharat)

"इससे दो दिन पहले आरती के चाचा को भी उसी ब्लैक कोबरा ने डस लिया था, जिससे उनकी भी मौत हो गई थी. परिवार के लोगों ने उस समय घर और आसपास के इलाके में सांप की काफी तलाश की थी, लेकिन वह नहीं मिला."-चंदन महतो, मृतका के चाचा

पहले चाचा फिर 12 वर्षीय भतीजी की मौत: घटना की शुरुआत दो दिन पहले हुई जब गांव निवासी आरती कुमारी के चाचा मुन्ना महतो को ब्लैक कोबरा ने डंस लिया. अस्पताल ले जाने के बावजूद उनकी मौत हो गई. परिवार ने घर और आसपास सांप की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला.

क्या कहते हैं परिजन?: आरती कुमारी के भाई ने बताया कि उसकी बहन झाड़ू लाने गई थी, वहीं पर एक बिल था, जहां से कोबरा ने उसकी बहने को डस लिया. उसकी बहन दर्द से चिल्लाने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. इस घटना से सरारी गांव में भय का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों ने सपेरों को बुलाकर सांप को पकड़वाया और उसे गांव से दूर छोड़ दिया गया। लोग अब घरों के आसपास सतर्क रहने लगे हैं.

"मेरी बहन झाड़ू लाने गई थी, तभी बिल में बैठे कोबरा ने उसे डस लिया. उसने भाइया-भाइया कहकर मुझे आवाज लगाई, जिसके बाद मैंने बिल को बंद कर दिया था."-रौशन कुमार, मृतका के भाई

गर्मी-बरसात में बढ़ा सांपों का खतरा: सरारी प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि "बच्ची को डसने से दो दिन पहले उसके चाचा को भी सांप ने डसा था, जिससे उनकी मौत हो गई." गर्मी और बरसात के मौसम में सांपों की सक्रियता बढ़ जाती है. घरों के आसपास साफ-सफाई, झाड़ियों को हटाने और रात में बिना टॉर्च के बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है.

प्रशासन से मांग: ग्रामीणों ने प्रशासन से इलाके में जागरूकता अभियान चलाने और सांपों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो रही है. एक ही परिवार में हुई इन दो मौतों ने पूरे सरारी गांव को गमगीन कर दिया है.

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