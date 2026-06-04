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बिहार में जरा संभलकर रहें, सांप के डसने से चाचा-भतीजी की मौत

पटना: पटना के दानापुर शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरारी गांव में एक ही परिवार में दो दिनों के अंदर ब्लैक कोबरा के डसने से दो लोगों की मौत हो गई है. इस घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है. परिवार अभी पहले सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि दूसरी मौत ने सबको तोड़कर रख दिया.

आरती कुमारी भी नहीं बची: सांप ने दिलीप महतो की 12 वर्षीय पुत्री आरती कुमारी को काट लिया. परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जहर का असर इतना तेज था कि इलाज के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई. एक ही परिवार में लगातार दो मौतों से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सांप के डसने से दो की मौत (ETV Bharat)

"इससे दो दिन पहले आरती के चाचा को भी उसी ब्लैक कोबरा ने डस लिया था, जिससे उनकी भी मौत हो गई थी. परिवार के लोगों ने उस समय घर और आसपास के इलाके में सांप की काफी तलाश की थी, लेकिन वह नहीं मिला."-चंदन महतो, मृतका के चाचा

पहले चाचा फिर 12 वर्षीय भतीजी की मौत: घटना की शुरुआत दो दिन पहले हुई जब गांव निवासी आरती कुमारी के चाचा मुन्ना महतो को ब्लैक कोबरा ने डंस लिया. अस्पताल ले जाने के बावजूद उनकी मौत हो गई. परिवार ने घर और आसपास सांप की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला.

क्या कहते हैं परिजन?: आरती कुमारी के भाई ने बताया कि उसकी बहन झाड़ू लाने गई थी, वहीं पर एक बिल था, जहां से कोबरा ने उसकी बहने को डस लिया. उसकी बहन दर्द से चिल्लाने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. इस घटना से सरारी गांव में भय का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों ने सपेरों को बुलाकर सांप को पकड़वाया और उसे गांव से दूर छोड़ दिया गया। लोग अब घरों के आसपास सतर्क रहने लगे हैं.