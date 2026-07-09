गिरिडीह के दो लोगों की बिहार में सड़क दुघर्टना में मौत, कैमूर में डिवाइडर से टकराया ट्रक
बिहार के कैमूर जिले में हुए सड़क हादसे में गिरिडीह जिले के दो लोगों की मौत हो गई.
Published : July 9, 2026 at 7:20 PM IST
गिरिडीह: बिहार के कैमूर जिले में गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में गिरिडीह जिले के दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों में बगोदर थाना क्षेत्र के चौधरीबांध पंचायत के कोड़ाडीह निवासी भुवनेश्वर यादव और डुमरी थाना क्षेत्र के बड़की बेरगी निवासी शंकर यादव शामिल हैं.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
घटना की खबर मिलते ही दोनों गांवों में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जानकारी के मुताबिक, कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के परमालपुर के पास गुरुवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया. हादसा इतना भयावह था कि ट्रक चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई.
मुखिया ने घटना को बताया दुखद
मृतक शंकर यादव ट्रक का मालिक होने के साथ खुद ड्राइवर था जबकि भुवनेश्वर यादव खलासी के रूप में उसके साथ था. चौधरीबांध पंचायत के मुखिया संजय यादव ने घटना को दुखद बताया है. उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद पीड़ित परिजन कैमूर के लिए रवाना हो गए हैं.
ट्रक चलाते समय चालक को आ गई थीं झपकी
बताया जाता है कि ट्रक सासाराम की तरफ से मोहनिया की ओर जा रहा था. कैमूर पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चालक को ट्रक चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके कारण वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे लगे लोहे के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सीधे डिवाइडर की दीवार से जा भिड़ा.
मृतक के घर में मातम का माहौल
इस दरमियान टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इसी दौरान ट्रक पर लदा सरिया आगे की ओर खिसक गया और चालक-खलासी उसी के नीचे दब गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद कोड़ाडीह और बड़की बेरगी गांव में मातम का माहौल है.
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