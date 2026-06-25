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पलामू के पांकी में आसमानी कहर: वज्रपात से बुजुर्ग महिला और नाबालिग की मौत

पलामू में वज्रपात की घटना में दो लोगों की मौत हो गई है.

Lightning in Palamu
कॉन्सेप्ट इमेज. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 8:20 PM IST

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पलामूः जिले के पांकी थाना क्षेत्र में गुरुवार को आसमानी कहर टूटा है. दो अलग-अलग स्थानों में वज्रपात से एक बुजुर्ग महिला और एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. वहीं मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पांकी के उकसू गांव में बुजुर्ग महिला की मौत

पहली घटना पांकी थाना क्षेत्र के उकसू गांव में हुई है. जहां वज्रपात की घटना में चिंता कुंअर नामक महिला की मौत हो गई. चिंता कुंअर ढूब पंचायत की रहने वाली थी. बारिश के दौरान वह पेड़ के नीचे खड़ी थीं. इसी क्रम में वज्रपात की घटना हुई. स्थानीय ग्रामीण उन्हें इलाज के लिए पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां डॉक्टर जांच कर वृद्ध महिला को मृत घोषित कर दिया.

गोंगो गांव में वज्रपात से बालक की गई जान

वहीं दूसरी घटना गोंगो गांव में हुई. यहां वज्रपात की घटना में 12 वर्षीय बालक अनेश कुमार की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार अनेश अपने पिता के साथ बारिश के दौरान गाय बांधने के लिए गया था. इसी दौरान वज्रपात हो गया और बालक उसकी चपेट में आ गया. घटना के बाद बालक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बालक को मृत घोषित कर दिया.

पांकी थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने दोनों मौतों की पुष्टि की है. दरअसल, गुरुवार की शाम पांकी के इलाके में मौसम खराब हुआ था और बारिश के साथ वज्रपात की घटना हुई. इस दौरान दो लोगों की मौत हो गई. दोनों मृतकों के परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए हैं.

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पलामू में वज्रपात
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