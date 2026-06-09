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करंट की चपेट में आने से महिला की मौत; बचाने पहुंचे पड़ोसी युवक की भी गई जान, पुलिस ने परिजनों को सौंपे शव

हादसे के बाद मौजूद महिलाएं ( Photo credit: ETV Bharat )