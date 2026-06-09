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करंट की चपेट में आने से महिला की मौत; बचाने पहुंचे पड़ोसी युवक की भी गई जान, पुलिस ने परिजनों को सौंपे शव

एसओ चमन शर्मा ने बताया कि टीनशेड में करंट आ गया था. जिसमें दो लोगों की मौत हुई है.

हादसे के बाद मौजूद महिलाएं
हादसे के बाद मौजूद महिलाएं (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 9:43 PM IST

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फिरोजाबाद : जिले के मक्खनपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. इलाके के एक घर में टिनशेड में करंट आने से एक महिला की मौत हो गई. महिला को तड़पता देखकर जब पड़ोसी युवक ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसकी भी करंट लगने से मौत हो गई. घटना के बाद से दो परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिए हैं.


घटना मक्खनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की है. पुलिस को ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, गांव में रहने वाली महिला नीलेश के घर के बाहर पड़े टिनशेड में शॉर्ट सर्किट से करंट आ गया था. इस दौरान महिला खंभे के संपर्क में आने से करंट की चपेट में आ गई.

पड़ोसी युवक विजय शर्मा ने महिला को बचाने का प्रयास किया इस दौरान वह भी करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया. जानकारी मिलने पर ग्रमीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई.

गंभीर रूप से झुलसे दोनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. करंट की वजह से दोनों की मौत से गांव में कोहराम मच गया. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ग्रामीणों से घटना के बारे में जानकारी की.

एसओ चमन शर्मा ने बताया कि गांव कल्याणपुर में दो लोगों की करंट से मौत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर गई थी. उन्होंने बताया कि खंभे से घर के लिए खींची गयी केबिल के शाॅर्ट सर्किट की वजह से टीनशेड में करंट आ गया था, जिससे महिला और उसको बचाने के प्रयास में युवक की मौत हुई है. शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है.


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