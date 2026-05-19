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बीकानेर में दर्दनाक हादसा, डिग्गी में डूबने से नानी-दोहिते की मौत

ग्रामीणों ने दोनों को डिग्गी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

DIE BY DROWNING IN BIKANER, TWO PEOPLE DROWNING
पुलिस थाना पूगल. (ETV Bharat bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 5:42 PM IST

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बीकानेरः जिले के सीमावर्ती पूगल थाना क्षेत्र में भानीपुरा ढाणी में मंगलवार को एक हृदयविदारक हादसे में नानी और उनके मासूम दोहिते की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

घटना को लेकर थानाधिकारी समरवीर सिंह ने कहा कि सूचना के बाद थाने से पुलिस जाप्ता मौके पर भेजा गया है और दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है. उन्होंने बताया कि मासूम बच्चा घर के पास खेल रहा था. इसी दौरान वह अचानक खेत में बनी पानी की डिग्गी के पास पहुंच गया और संतुलन बिगड़ने से अंदर गिर गया. बच्चे को पानी में गिरता देख उसकी नानी वसु कंवर उसे बचाने के लिए तुरंत डिग्गी में उतर गईं, लेकिन पानी अधिक होने और पैर फिसल जाने से वह भी खुद को संभाल नहीं पाईं. देखते ही देखते दोनों गहरे पानी में डूब गए.

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सूचना पर पहुंचे लोगः काफी देर तक दोनों के नहीं मिलने पर बच्चे की मां बेटी की तलाश में इधर-उधर गई. इस दौरान डिग्गी के पास अनहोनी की आशंका के बाद उसने परिजनों को सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दोनों को डिग्गी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाए और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. हादसे के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया. गांव के लोग भी इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध हैं.

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