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बीकानेर में दर्दनाक हादसा, डिग्गी में डूबने से नानी-दोहिते की मौत

बीकानेरः जिले के सीमावर्ती पूगल थाना क्षेत्र में भानीपुरा ढाणी में मंगलवार को एक हृदयविदारक हादसे में नानी और उनके मासूम दोहिते की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

घटना को लेकर थानाधिकारी समरवीर सिंह ने कहा कि सूचना के बाद थाने से पुलिस जाप्ता मौके पर भेजा गया है और दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है. उन्होंने बताया कि मासूम बच्चा घर के पास खेल रहा था. इसी दौरान वह अचानक खेत में बनी पानी की डिग्गी के पास पहुंच गया और संतुलन बिगड़ने से अंदर गिर गया. बच्चे को पानी में गिरता देख उसकी नानी वसु कंवर उसे बचाने के लिए तुरंत डिग्गी में उतर गईं, लेकिन पानी अधिक होने और पैर फिसल जाने से वह भी खुद को संभाल नहीं पाईं. देखते ही देखते दोनों गहरे पानी में डूब गए.