बिहार में आंधी-पानी के बीच वज्रपात का कहर, पेड़ के नीचे छिपे दो लोगों की ठनका गिरने से दर्दनाक मौत

बिहार में आंधी-पानी के बीच वज्रपात का कहर, पेड़ के नीचे छिपे दो लोगों की ठनका गिरने से दर्दनाक मौत
मसौढ़ी में आंधी-पानी के दौरान पेड़ के नीचे छिपे दो लोगों की ठनका गिरने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
Published : July 5, 2026 at 8:15 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी थाना क्षेत्र के खरौना मोड़ के पास रविवार को आई तेज आंधी-पानी के दौरान ठनका गिरने से दो लोगों की मौत हो गई. तेज बारिश से बचने के लिए दोनों पेड़ के नीचे छिपे थे, तभी अचानक पेड़ पर वज्रपात हो गया.
मृतकों की पहचान: मृतकों में एक युवक की पहचान खरौना निवासी रमेश कुमार के बेटे बबलू कुमार के रूप में हुई है. दूसरे व्यक्ति की उम्र करीब 50-55 साल है, जो रमेश कुमार के ही कोई रिश्तेदार हैं, लेकिन अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है.
हादसे का कारण: बताया जा रहा है कि रविवार को अचानक तेज आंधी के साथ बारिश के दौरान ये हादसा हुआ. दरअसल बबलू और उसके रिश्तेदार बारिश से बचने के लिए सड़क किनारे खड़े पेड़ के नीचे चले गए थे
पुलिस की कार्रवाई: इसी दौरान जोरदार आवाज के साथ पेड़ पर ठनका गिरा और दोनों उसकी चपेट में आ गए. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पुलिस को हादसे की सूचना दी जिसके बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची.
थानाध्यक्ष का बयान: घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात शव की पहचान कराने में जुटी है. मामले में मसौढ़ी थाना अध्यक्ष विवेक भारती ने बताया कि वज्रपात की घटना में दो की मौत हो गई है, एक की पहचान हो गई दूसरे की पहचान की जा रही है. शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई चल रही है.
"वज्रपात की घटना में दो की मौत हो गई है, सूचना पर पहुंची टीम द्वारा एक की पहचान कर ली गई है जबकि दूसरे शख्स की पहचान की जा रही है. फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है."- विवेक भारती, थाना अध्यक्ष, मसौढ़ी
परिजनों का रोना: वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है. मृतक के पिता ने कहा कि सुबह घर से मसौढ़ी बाजार के लिए निकला था कि काम करके वापस लौटेंगे, लेकिन घर लौटते वक्त बारिश की चपेट में आ गया और ठनका गिरने से मौत हो गई. बहरहाल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश-आंधी के दौरान पेड़ के नीचे शरण न लें, यह जानलेवा साबित हो सकता है.
"सुबह घर से मसौढ़ी बाजार के लिए निकला था कि काम करके वापस लौटेंगे, लेकिन घर लौटते वक्त बारिश की चपेट में आ गया और ठनका गिरने से मौत हो गई." - रमेश कुमार
मृतक के पिता
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