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भिवानी में बोलेरो और क्रेटा गाड़ी की आमने-सामने टक्कर में दो लोगों की मौत, 2 घायल

भिवानी में बोलेरो और क्रेटा गाड़ी की आमने-सामने टक्कर में दो लोगों की मौत ( ETV Bharat )

भिवानीः हरियाणा के भिवानी जिसे से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. जिले के रोहतक मोड़ पर लगभग साढ़े आठ-नौ बजे शाम को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बोलेरो और क्रेटा गाड़ी की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई.