भिवानी में बोलेरो और क्रेटा गाड़ी की आमने-सामने टक्कर में दो लोगों की मौत, 2 घायल
भिवानी में 2 वाहनों की टक्कर में 2 व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं 2 लोग घायल हैं.
Published : October 20, 2026 at 5:24 PM IST
भिवानीः हरियाणा के भिवानी जिसे से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. जिले के रोहतक मोड़ पर लगभग साढ़े आठ-नौ बजे शाम को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बोलेरो और क्रेटा गाड़ी की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई.
हादसे में 2 लोग घायलः इस बारे में जांच अधिकारी संजय ने बताया कि "इस भयानक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों की पहचान कीर्ति नगर निवासी अनूप (28 वर्ष) और मितातल निवासी सत्यनारायण (62 वर्ष) के रूप में हुई है. घायलों में आशीष और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए कायनर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों की देखरेख में घायलों का इलाज जारी है.
तातड़ जाने के दौरान हुआ हादसाः सरपंच नरेश व आशीष ने बताया कि "मृतक सत्यनारायण और अनूप अपने किसी निजी काम से भिवानी से तातड़ गांव की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ." पुलिस टीम की ओर से मामले की जांच की जा रही है. पीड़ित परिवार की शिकायत पर क्रेटा गाड़ी के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. वहीं हादसे के बाद पीड़ितों के परिवार में कोहराम मच गया है. बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंचे हैं.