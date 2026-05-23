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अलीगढ़ और शामली में सड़क हादसे, दो की मौत, तीन बच्चों समेत 6 गंभीर

भीषण सड़क हादसा ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़/शामली : अलीगढ़ में ऑटो और बाइक के बीच हुई भिंड़त से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है. दरअसल, घटना इगलास थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार को मथुरा रोड पर करवन नदी के पास एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर बाइक सवार युवकों को टक्कर मारते हुए पलट गया. हादसा इतना भीषण था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे. घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी. इधर सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले दोनों व्यक्तियों की अभी पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस उनके नाम-पते की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है. फिलहाल, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.