अलीगढ़ और शामली में सड़क हादसे, दो की मौत, तीन बच्चों समेत 6 गंभीर
शामली में तेज रफ्तार कार और स्कूली वैन में भिड़ंत, 3 बच्चे और एक शिक्षिका घायल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 2:34 PM IST
अलीगढ़/शामली : अलीगढ़ में ऑटो और बाइक के बीच हुई भिंड़त से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.
दरअसल, घटना इगलास थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार को मथुरा रोड पर करवन नदी के पास एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर बाइक सवार युवकों को टक्कर मारते हुए पलट गया. हादसा इतना भीषण था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे. घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी.
इधर सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले दोनों व्यक्तियों की अभी पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस उनके नाम-पते की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है. फिलहाल, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. पुलिस द्वारा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, वाहनों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि मौके पर स्थिति सामान्य है और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कराई जा रही है. फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है.
शामली में तेज रफ्तार कार और स्कूली वैन में भिड़ंत, 3 बच्चे और शिक्षिका घायल
शामली से भी सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां आदर्शमंडी थाना क्षेत्र के बधेव गांव के पास बाईपास पर बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूली वैन और तेज रफ्तार कार के बीच टक्कर हो गई. इस हादसे में 3 बच्चे और एक महिला शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. चश्मदीदों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूली वैन के परखच्चे उड़ गए. घटना की सूचना मिलते ही आस-पास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और वैन में फंसे मासूम बच्चों और शिक्षिका को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. इन सभी को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है. घायलों में विराट देशवाल, दिशा, सानवी निवासी बधेव गांव और महिला शिक्षिका पूजा निवासी लपराना शामिल हैं.
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