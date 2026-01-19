ETV Bharat / state

खूंटी में हादसों का कहर: रनिया में ट्रैक्टर पलटने से दो की मौत, छह गंभीर

रांची/खूंटीः जिला में सोमवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. रनिया थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से जहां दो लोगों की मौत हो गई और छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं जरियागढ़ थाना क्षेत्र में दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए.

रनिया थाना क्षेत्र के सोदे पंचायत अंतर्गत निरसिंग गांव के पास सोमवार दोपहर करीब एक बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार, सोदे राइसोम टोला निवासी तेलगा बडिंग के घर की मरम्मत के लिए गांव के कुछ लोग श्रमदान (मदईत) के तहत स्वराज ट्रैक्टर से पास के जंगल से लकड़ी लाने गए थे. इसी दौरान रनिया–बघीया–खटखुरा पथ पर निरसिंग गांव के पास खड़ी ढलान और घुमावदार सड़क पर ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया.

इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार सभी लोग सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से 108 एंबुलेंस के जरिए सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रनिया लाया गया. जहां चिकित्सकों ने गुसलू बडिंग (55 वर्ष) और मंगल सुरीन (40 वर्ष), दोनों सोदे राइसोम टोला निवासी, को मृत घोषित कर दिया.

घायलों में ट्रैक्टर चालक बिरसु चिक बड़ाईक (कराकेल निवासी), तेलगा बडिंग, लोड़गो बडिंग (बाप-बेटा), चोयता बडिंग, लेचा बडिंग और बुधवा बडिंग शामिल हैं. सभी घायलों का प्राथमिक इलाज डॉ. नितेश कुमार की निगरानी में सीएचसी रनिया में किया गया. जिसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल खूंटी रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान फार्मासिस्ट शशि लकड़ा सहित स्वास्थ्यकर्मी मुबारक तोपनो, बलराम पहान, मंजू डाहंगा और बादल ने सराहनीय भूमिका निभाई.

इधर, हादसे के बाद रनिया पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर थाना में सुरक्षित रखा है. मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए शवों को सदर अस्पताल खूंटी भेजा जाएगा. इन दुर्घटनाओं से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.