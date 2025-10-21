ETV Bharat / state

कुशीनगर में सड़क हादसा, पेड़ से टकराई कार, 2 की मौत

कुशीनगर: जिले के नेशनल हाईवे 28 के थरुआडीह के पास मंगलवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बोलेरो गाड़ी हाईवे किनारे गिरे पेड़ से टकरा गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया. हादसे की वजह ड्राइवर को झपकी आना बताया जा रहा है.



एसएचओ हाटा रामसहाय चौहान ने बताया कि मंगलवार की सुबह एक बोलेरो गांव गोरखपुर से अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान चालक को झपकी आ गई और गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. इसमें दो लोगों की मौत हो गई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों की शिनाख्त कराई. सीएचसी में घायलों का इलाज जारी है. पुलिस मौके से दुर्घटनाग्रस्त वाहन हटवा रही है. बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है.

मृतकों की पहचान झगरू शर्मा (40) और उमेश शर्मा (65) के रूप में हुई है. वहीं, हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं. घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों को सूचना दी जा रही है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.