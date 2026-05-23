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भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से पुलिस कॉन्स्टेबल समेत 3 की मौत, 5 लोग घायल

फिरोजाबाद में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबल की मौत, दो घायल

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भीषण सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 9:02 PM IST

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गोरखपुर/फिरोजाबाद : गोरखपुर में गगहा थाना क्षेत्र के शिवपुर हाटा के पास दो गाड़ियों में जोरदार भिड़ंत हो गई. इस भीषण हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया. फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, गगहा थाना क्षेत्र के सिहाईजपार निवासी शादाब ढलाई के काम के लिए मजदूरों को गाड़ी में लेकर बड़हलगंज की तरफ जा रहे थे. उनकी गाड़ी जैसे ही शिवपुर हाटा के पास फोरलेन पर पहुंची, तभी अचानक उसका बेयरिंग टूट गया. इसके बाद शादाब और उनके साथ जा रहे मजदूर गाड़ी को फोरलेन पर ही खड़ी करके उसका बेयरिंग ठीक करने लगे. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार दूध वाहन ने खड़ी मिक्सर मशीन में जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिक्सर मशीन पर सवार पांच लोगों में से अनिल यादव पुत्र बैजनाथ यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस बात की सूचना मिलते ही गगहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा भेजा गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर वहां प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर भेज दिया गया. इलाज के दौरान विकास ने भी दम तोड़ दिया. वहीं, अज्जू , शादाब, और रामदयाल का इलाज जारी है.

इस मामले में गगहा थाना प्रभारी राजकुमार सरोज ने बताया कि शनिवार सुबह शिवपुर हाटा के पास दो वाहनों में टक्कर होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है. वहीं, मृतक अनिल यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

फिरोजाबाद में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबल की मौत, दो घायल

फिरोजाबाद जनपद में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार एक नवनियुक्त पुलिस कॉन्स्टेबल की मौत हो गई. वहीं, बाइक पर सवार एक अन्य कॉन्स्टेबल और एक दरोगा का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह भीषण सड़क हादसा शुक्रवार रात लगभग 12:00 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 (NH-19) पर मक्खनपुर थाना क्षेत्र के इंदुमई गांव के पास हुआ. मृतक आरक्षी की पहचान ऋतिक के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गाजियाबाद जनपद के रहने वाले थे. ऋतिक वर्ष 2025 बैच के रिक्रूट आरक्षी थे और वर्तमान में फिरोजाबाद की शिकोहाबाद कोतवाली में तैनात थे.

ऋतिक अपने दो अन्य साथी मोहित और अवनीश के साथ बाइक से कहीं जा रहा थे. तभी रास्ते मे इंदुमई गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी. तीनों लहूलूहान अवस्था में जमीन पर गिर पड़े. स्थानीय राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया. डॉक्टरों ने ऋतिक को मृत घोषित कर दिया. वहीं, मोहित और अवनीश को एडमिट कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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