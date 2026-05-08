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पलामू में दीवार गिरने से दो लोगों की गई जान, मजदूर समेत मकान मालिक के बेटे की मौत

पलामू के बिश्रामपुर में दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 8, 2026 at 5:01 PM IST

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पलामू: जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ गेरुआ गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक मकान मालिक का बेटा भी शामिल है. दोनों पानी पीने के बाद दीवार की छांव में खड़े थे. तभी मिट्टी की दीवार गिर गई. इस घटना में घर के मालिक प्रदीप रजक का बेटा सतीश कुमार और मजदूर दुखी भुईयां मिट्टी के दीवार के मलबे में दब गए. मौके पर मौजूद ग्रामीण एवं मजदूरों ने मिलकर दोनों को मलबे से बाहर निकाला.

एक की मौके पर मौत दूसरे की अस्पताल में

इस घटना में दुखी भुईयां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सतीश कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. सतीश कुमार को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दीवार गिरने से दोनों की मौत हुई है. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है: ऋषिकेश दुबे, थाना प्रभारी, बिश्रामपुर

गांव में पसरा मातम

दरअसल, प्रदीप रजक नया घर बना रहे थे. नए घर के लिए पुरानी खपरैल वाले घर को तोड़ा जा रहा था. इसी क्रम में शुक्रवार को पुराने घर की छत से खपरैल को उतारा गया. आधे घर से खपरा उतरने के बाद सतीश कुमार और मजदूर पानी पीने के लिए नीचे उतरे थे. पानी पीने के बाद दोनों दीवार की छांव में खड़े थे. इसी क्रम में पुराने घर की दीवार गिर गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम है जबकि परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

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