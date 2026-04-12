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कन्नौज: दुकानों में घुसा बेकाबू ट्रक, 2 की मौत, 3 घायल, कई के दबे होने की आशंका

घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के भाऊलपुर गांव के पास की है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक पहले एक बाइक और स्कूटी से टकराया, जिसके बाद चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सीधे दुकानों में जा घुसा. हादसा इतना भयानक था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी भी कई लोग दबे हैं, जिनमें कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल हो सकते हैं.

कन्नौज : कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. जहां कोयले से लदा एक अनियंत्रित ट्रक तेज रफ्तार के कारण सड़क किनारे बनी दुकानों में घुसकर पलट गया. इस भीषण हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग घायल हो गए हैं. अभी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है.



इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है. राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है. जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है, जबकि घायलों को एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है. मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.



इधर घटना की जानकारी होने पर छिबरामऊ से विधायक अर्चना पांडे भी मौके पर पहुंचीं. उसके बाद अस्पताल जाकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की. हादसे में घायल सोनू ने बताया कि तालग्राम इलाके से कोयला लदा ट्रक तेज रफ़्तार से आ रहा था, उसे देख सभी भागने लगे तभी अचानक ट्रक पलट गया. हादसे के समय करीब 15 लोग मौजूद थे. अभी बचाव और राहत कार्य चलाया जा रहा है. मलबे के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है.

कन्नौज जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कहा कि एसपी और मैंने घायलों को हाल चाल लिया है. घटना में दो लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मृतक का नाम कन्हैयालाल है, जो फल विक्रेता थे. बताया गया की वो बटाईदार भी थे. सरकार किसानों के साथ-साथ बटाईदारों के साथ भी खड़ी है. उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस हादसे में एक बालिका की भी मौत हुई है, हमने उसके पिता से मुलाकात की है. उनको भी इतनी ही आर्थिक सहायता दी जाएगी. घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. उनको किसी प्रकार की असुविधा या कठिनाई नहीं होगी.



सीएम योगी ने जताया शोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की है. साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं।



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