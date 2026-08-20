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चंपावत में सड़क हादसा, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, लोहियाहेड पावर हाउस के एसएसओ समेत दो की मौत

चंपावत जिले के विकासखंड पाटी के कानाकोट-सिरतोली मार्ग पर गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि कानाकोट से लोहाघाट की ओर आ रही कार संख्या यूके 04-6677 सिरतोली के पास बेकाबू होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार दोनों लोगों की मौत हो गई.

चंपावत : उत्तराखंड के चंपावत जिले से बड़ी खबर सामने आई है. पाटी क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. कानाकोट से लोहाघाट जा रही कार सिरतोली के पास अचानक बेकाबू होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब ढाई बजे कार में वाहन स्वामी व चालक कमल सिंह बोहरा (58) पुत्र रघुवर सिंह निवासी कानाकोट व बबलू चौधरी (38) पुत्र गंगा चौधरी निवासी वार्ड नंबर 18, बगही बकुलिया, टोला, डाकघर बगही रतनपुर, थाना बैरिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार सवार थे. हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

इसी दौरान मौके से गुजर रही अद्वैत आश्रम मायावती लोहाघाट की एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए उपजिला अस्पताल लोहाघाट पहुंचाया गया. यहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विराज राठी ने बताया कि दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम लोहाघाट में किया गया.

सड़क हादसे की जानकारी लेते हुई पुलिस. (ETV Bharat)

बताया गया कि मृतक कमल सिंह बोहरा लोहियाहेड पावर हाउस खटीमा में एसएसओ के पद पर कार्यरत थे, जबकि बबलू चौधरी कारपेंटर का काम करते थे. स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों लोहाघाट में सामान खरीदने के लिए आ रहे थे. जिला पंचायत सदस्य अशोक माहरा ने बताया कि जिस स्थान पर दुर्घटना हुई, वहां सड़क काफी संकरी है. एंबुलेंस को रास्ता देते समय कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. फिलहाल उक्त सूचना से मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है.

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