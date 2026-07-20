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गोड्डा में ओवरलोड ट्रैक्टर का कहर, हादसे में दो की मौत

गोड्डा में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी है.

Two people died after road accident due to tractor overturns in Godda
घटनास्थल की तस्वीर (गोड्डा) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 7:46 PM IST

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गोड्डाः जिला में मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चकेसरी के पास गोड्डा नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी. मृतकों में चालक और मजदूर शामिल है.

जानकारी के मुताबिक छड़ लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. इस दुर्घटना में ट्रैक्टर पर सवार दो लोगों की दबकर मौके पर ही मौत हो गई. ट्रैक्टर गोड्डा से छड़ लोड करके ललमटिया की ओर जा रहा था.

स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और उनको ट्रैक्टर के नीचे से निकाला गया. मृतकों की पहचान ट्रैक्टर चालक सुनील महतो (40 वर्ष) निवासी खर्रा टोला नवडीहा और निवास बावरी (32 वर्ष) निवासी पांडुबथान के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि निवास बावरी अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गए. इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. दुर्घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. मुफासिल थाना के एसआई विकास गुप्ता ने बताया कि घटना को वजह ओवरलोड प्रतीत होता है. जिसमें चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया इस वजह से ये हादसा हुआ.. इस दुर्घटना में चालक समेत दो लोगों की मौत हुई है.

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ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटने से हादसा
GODDA
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ROAD ACCIDENT

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