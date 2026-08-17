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आखिर कौन जिम्मेदार? ई-रिक्शा की बैटरी में ब्लास्ट से दो लोगों की मौत, परिजनों ने मांगा इंसाफ

बैटरी बलास्ट से दो लोगों की मौत, कमरे में चार्ज कर रहे थे बैटरी ( ETV Bharat )