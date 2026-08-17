आखिर कौन जिम्मेदार? ई-रिक्शा की बैटरी में ब्लास्ट से दो लोगों की मौत, परिजनों ने मांगा इंसाफ
पश्चिमी दिल्ली के राघुबीर नगर में चार्जिंग के दौरान ई-रिक्शा की पोर्टेबल बैटरी में विस्फोट होने से धमाका,उसी कमरे में सो रहे दो की मौत
Published : August 17, 2026 at 8:05 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 8:13 PM IST
नई दिल्ली: एक तरफ सरकार ई-वाहन (EV) को तो बढ़ावा दे रही है,लेकिन बैटरी ब्लास्ट की कई घटनाएं सामने आ रही है. ऐसी ही एक घटना पश्चिमी दिल्ली के राघुबीर नगर इलाके में हुई, जहां चार्जिंग के दौरान ई-रिक्शा की पोर्टेबल बैटरी में विस्फोट होने से आग लग गई. घटना में दो लोग बुरी तरह झुलस गए और उन्हें तुरंत गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
ई रिक्शा की बैटरी रिपेयर का काम करता था मृतक
मृतक सफेद कुछ साल पहले ही दिल्ली आया था और ई रिक्शा की बैटरी रिपेयर का काम करता था. वह जिस कमरे में सो रहे थे वहीं करीब चार पोर्टेबल बैटरी चार्ज हो रही थी. ओवर चार्जिंग की वजह से बैटरी में ब्लास्ट हो गया ओर दोनों जल गये. वहीं मृतक मोहम्मद सहमद के भाई मोहम्मद रहमान ने बताया कि उनको सुबह जानकारी मिली की बैटरी ब्लास्ट हो गई है. जिसके कारण घर में आग लग गई है. जब तक घटना स्थल पर पहुंचे लोगों ने उनके भाई को बाहर निकाल लिया था. वह पूरी तरह से झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी सांसे चल रही थी. अस्पताल तक पहुंचे समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.
घटना के लिए मकानमालिक जिम्मेदार- परिजन
मृतक सहमद खुद एक ई रिक्शा चालक थे. उनके परिवार में बीवी , 18 वर्ष की बेटी को मिलाकर 3 बच्चे और हैं. यह सभी बिहार में रहते हैं. घटना की जानकारी के बाद सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं. वहीं रहमान का मानना है कि किराए के घर में ई रिक्शा की बैटरी चार्ज करना गलत है. इसके लिए मकान मालिक भी जिम्मेदार है. मकान में गैरकानूनी तरह से बैटरी चार्जिंग की परमिशन देना गलत है. वहीं जिस जगह बैटरी चार्ज होती है वहां चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था. उनका आरोप है इस तीन मंजिला इमारत में रोज़ करीब 20 - 25 बैटरी चार्ज होती है.
रहमान के परिजन ने की न्याय और मुआवजे की मांग
रहमान की मांग है कि मकान मालिक के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, वहीं उनके भाई और भांजे सफेद के परिवारवालों को मुआवजा दिया जाए. वहीं मकानमालिक मुस्तकीम खान ने बताया कि जिन दो लोगों की मौत हुई है. वह उनके किरायेदार नहीं है बल्कि उन्होंने एक तीसरे व्यक्ति को अपना मकान किराए पर दिया था. यह घटना काफी दर्दनाक है और इसका उनको बेहद दुख है. जहां तक मकान के अंदर बैटरी चार्ज करने की बात है यह तब मालूम हुआ जब आग को बुझाया गया. आग बुझने के मालूम हुआ कि लोग यह ई रिक्शा की बैटरी चार्ज किया करते थे. मिली जानकारी के मुताबिक अभी बॉडी गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल के शव घर में हैं. उनकी मां बिहार से आ जाएंगी.
ई रिक्शा की बैटरी चार्जिंग के लिए कुछ निश्चित स्थान
रघुवीर नगर इलाके में कई जगह ऐसी हैं जहां लोग ई रिक्शा की बैटरी चार्ज करते हैं. मुस्तकीम खान बताते हैं कि यहां की झुग्गियों में ज्यादातर वह लोग रहते हैं जो देश के नए राज्यों से आ कर दिल्ली में बसे है. इसमें ज्यादातर लोग पेटभरने के लिए किराए का ई रिक्शा चलाते हैं और गैरकानूनी तरीके से बैटरी चार्ज करते हैं. इसके कारण इस तरह की घटना हो जाती है. यदि सरकार द्वारा ई रिक्शा की बैटरी चार्जिंग के लिए कुछ निश्चित स्थान बना दिए जाएं तो इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं.
बैटरी के ब्लास्ट होने का मुख्य कारण ओवरचार्ज होना
घटना स्थल पर मौजूद ई रिक्शा बैटरी रिपेरिंग का काम करने वाले नीतिन गुप्ता ने बताया बैटरी के ब्लास्ट होने का मुख्य कारण ओवरचार्ज होना है. जिन लोगों की हादसे के बाद मौत हुई है. वह बैटरी को चार्जिंग पर लगा कर ही सो गए, इससे वह ओवरचार्ज हो गई और ब्लास्ट होने के बाद उसमें भयानक आग लग गई.
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