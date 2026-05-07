जेगो तालाब में समाई कार, शादी से लौट रहे दो लोगों की मौत
रांची में एक दर्दनाक हादसे में दो लोगों की जान चली गई. सभी लोग शादी से वापस लौट रहे थे.
Published : May 7, 2026 at 12:38 PM IST
रांचीः जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई. यह घटना चालाडी गांव के पास घटी जब एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी. हादसे के वक्त कार में तीन लोग सवार थे, जिनमें से एक युवक तैरकर बाहर निकलने में सफल रहा.
कार का संतुलन बिगड़ने से हुई घटना
कार सवार समेत सभी लोग रामगढ़ जिले के बरलंगा ओपी क्षेत्र के रहने वाले थे और एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. लौटने के दौरान चालाडी गांव के समीप अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधे तालाब में जा गिरा.
कार में मौजूद एक व्यक्ति ने तैरकर जान बचाई
हादसे के बाद कार तेजी से पानी में डूबने लगी. कार में मौजूद शुभम गुप्ता किसी तरह बाहर निकल आया. उसने स्थानीय लोगों और पुलिस को घटना की सूचना दी. इसके बाद ग्रामीणों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया.
पुलिस ने तालाब में फंसे लोगों को बाहर निकाला
सूचना मिलते ही तमाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तालाब में फंसे लोगों को बाहर निकालकर तमाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने 42 वर्षीय करमजीत और 40 वर्षीय रिंकी गुप्ता को मृत घोषित कर दिया.
घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है. स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि कार सवार लोग नशे की हालत में हो सकते हैं, हालांकि पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की हर पहलू से जांच की जा रही है.
शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रांची स्थित रिम्स भेजा गया. वहीं, तालाब में डूबी कार को क्रेन की मदद से बाहर निकालने का प्रयास जारी है. प्रवीण कुमार मोदी, तमाड़ थाना प्रभारी
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