ETV Bharat / state

जेगो तालाब में समाई कार, शादी से लौट रहे दो लोगों की मौत

तालाब में डूबी क्षतिग्रस्त कार ( Etv Bharat )

रांचीः जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई. यह घटना चालाडी गांव के पास घटी जब एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी. हादसे के वक्त कार में तीन लोग सवार थे, जिनमें से एक युवक तैरकर बाहर निकलने में सफल रहा.

कार का संतुलन बिगड़ने से हुई घटना

कार सवार समेत सभी लोग रामगढ़ जिले के बरलंगा ओपी क्षेत्र के रहने वाले थे और एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. लौटने के दौरान चालाडी गांव के समीप अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधे तालाब में जा गिरा.

कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी (Etv Bharat)

कार में मौजूद एक व्यक्ति ने तैरकर जान बचाई

हादसे के बाद कार तेजी से पानी में डूबने लगी. कार में मौजूद शुभम गुप्ता किसी तरह बाहर निकल आया. उसने स्थानीय लोगों और पुलिस को घटना की सूचना दी. इसके बाद ग्रामीणों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया.

पुलिस ने तालाब में फंसे लोगों को बाहर निकाला