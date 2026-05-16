ETV Bharat / state

पाकुड़ में खेत से दो लोगों के शव बरामद, जहरीली शराब पीने से मौत होने की आशंका

पाकुड़ में दो लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने जहरीली शराब के सेवन से मौत की आशंका जताई है.

Two people died in Pakur
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 16, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़ : जिले के सदर प्रखंड के सीतेशनगर गांव स्थित एक खेत में दो व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने मृतकों के परिजन सहित आसपास के ग्रामीणों से दोनों के बारे में पूछताछ की. पूछताछ के क्रम में मृतकों की पहचान सीतेशनगर गांव के 55 वर्षीय नुरुद्दीन शेख और 45 वर्षीय मोती शेख के रूप में हुई है.

थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में यह पता चला है कि दोनों प्रतिदिन शराब पीने के लिए साथ में निकलते थे. थाना प्रभारी ने बताया कि शनिवार को भी नुरुद्दीन और मोती एक साथ खेत की ओर दिन के लगभग 11 निकले थे और कुछ देर बाद ग्रामीणों ने दोनों के शवों को खेत में पाया.

थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि अत्यधिक और जहरीली शराब के सेवन से दोनों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर मामले की जांच कर रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत की असल वजह का पता चल सकेगा.

इधर, नुरुद्दीन और मोती की मौत के बाद उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है.पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया.

TAGGED:

SPURIOUS LIQUOR IN PAKUR
TWO PEOPLE DIED IN PAKUR
BODIES OF TWO PEOPLE RECOVERED
पाकुड़ में दो लोगों की मौत
SPURIOUS LIQUOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.