ETV Bharat / state

शराब पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, दो लोगों की मौत, पिताईपाली में मातम

पुलिस का कहना है कि मौत शराब पीने से हुई है या किसी अन्य कारण से, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट से होगी.

MAHASAMUND DEATH
महासमुंद शराब से मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद: बसना थाना क्षेत्र के पिताईपाली गांव में महुआ शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.

शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ी

मृतकों की पहचान रामचरण चौधरी (55 वर्ष) और लेनदास (28 वर्ष) के रूप में हुई है. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों रविवार शाम करीब 6 बजे गांव के तालाब किनारे मंदिर के पास बैठे थे. दोनों ने शराब पीने की इच्छा जताई और शराब दुकान की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें देसी शराब नहीं मिली.

ग्रामीणों ने बताया कि दोनों ने गांव में ही बिकने वाली महुआ शराब खरीदी और उसका सेवन किया. फिर महुआ शराब पीने के कुछ देर बाद दोनों घर में खाना खा रहे थे, तभी दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी. कुछ देर बाद उनके मुंह से झाग निकलने लगा और दोनों बेहोश हो गए.

रायपुर पहुंचने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ा

ग्रामीणों ने बताया कि परिजनों ने दोनों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया. रायपुर पहुंचने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शराब की बोतलें और पीने के लिए इस्तेमाल किए गए सामान जब्त किए हैं. मौत जहरीली महुआ शराब पीने से हुई है या किसी अन्य कारण से, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा.

Mahasamund Alcohol Deaths
शराब पीने से मौत मामले में महासमुंद पुलिस कर रही जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

पिताईपाली में दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है. दोनों ने महुआ शराब का सेवन किया था, फिर खाना खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें और अन्य सामान जब्त किया है और मर्ग कायम कर जांच की जा रही है- सुशील कुमार नायक,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

पुलिस ने बताया कि मौत शराब पीने से हुई है या किसी अन्य कारण से, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी. इधर ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री को लेकर भी सवाल उठाए हैं. पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के आरोपों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है.

"शराब दुकान के कारण हो रही हत्याएं", आक्रोशित लोगों का चक्काजाम
कोल लेवी घोटाला: सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी संपत्ति पर आयकर विभाग की कार्रवाई, भिलाई में मकान सील, ढोल बजाकर कराई मुनादी
भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेंस 6 में दर्दनाक हादसा, कोक पुशर मशीन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत

TAGGED:

शराब से मौत
DEATH FROM ALCOHOL
महासमुंद मौत
MAHASAMUND POLICE
MAHASAMUND DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.