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चित्तौड़गढ़ में 11केवी लाइन की चपेट में आने से दादा व पोते की मौत, ग्रामीणों ने शव नहीं उठाने दिया

पुलिस एवं प्रशासन की ओर से ग्रामीणों की समझाइश की जा रही है.

11KV LINE IN CHITTORGARH, CONTACT WITH AN 11KV LINE
हादसे के बाद एकत्रित ग्रामीण. (ETV Bharat CHITTORGARH)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 20, 2026 at 6:05 PM IST

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चित्तौड़गढ़ः जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में आने वाले जोजरों का खेड़ा गांव में जमीन पर गिरे तार में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आने से दादा और पोते की मौके पर मौत हो गई. हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को शव नहीं उठाने दिया. ग्रामीणों का आर्थिक सहायता तथा कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है. पुलिस एवं प्रशासन की ओर से ग्रामीणों की समझाइश की जा रही है.

गंगरार थाने के एएसआई शिवलाल शर्मा ने बताया कि जोजरों का खेड़ा गांव में टोल के पीछे की ओर स्थित खेतों में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे हादसा हो गया था. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. जांच की तो सामने आया कि जोजरो का खेड़ा गांव निवासी मोहनलाल (55) पुत्र प्रताप अहीर तथा इसके पोते अर्पित (13) पुत्र राजू अहीर की करंट से मौत हो गई थी. तीन दिन पूर्व बारिश और अंधड़ के दौरान 11 केवी लाइन का पोल टूट गया था. इससे तार नीचे गिरे हुए थे.

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निगम पर लगाए आरोपः उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि दादा एवं पोता दोनों ही बुवाई से पहले खेत देखने आए थे. तभी यह हादसा हो गया. काफी देर तक 11 केवी लाइन की चपेट में रहने के कारण अर्पित के दोनों पैर में टखने के नीचे का हिस्सा जल गया. वहीं, मोहनलाल के शरीर का हिस्सा भी जल कर काला पड़ गया था. हादसे की सूचना के बाद मौके पर कई ग्रामीण एकत्रित हो गए और विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया.

शव नहीं उठाने दियाः ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए विद्युत निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, परिजनों को आर्थिक सहायता देने तथा एक परिजन को सरकारी नौकरी की मांग की. ग्रामीणों ने दोनों ही मृतकों के शव नहीं उठाने दिए. हादसे की सूचना मिलने पर गंगरार उपखंड अधिकारी के अलावा गंगरार सीआई श्यामाराम मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों से बात कर समझाइश का प्रयास किया जा रहा है.

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धमाके की आवाज सुन दौड़े पड़ोसीः बताया गया कि दादा व पोते के करंट की चपेट में आने के बाद यहां तेज धमाके की आवाज आई. वहीं, चिंगारी और धुंआ भी उठ रहा था. तेज धमाके की आवाज से पड़ोसियों का ध्यान इस तरफ गया. मौके पर पहुंचे तो करंट के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह मदद कर पाए. बाद में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को सूचना देकर विद्युत आपूर्ति बंद करवाई. ग्रामीणों का आरोप है कि तीन दिन पहले अंधड़ और बरसात के कारण विद्युत पोल टूटा हुआ था. तीन दिन बाद भी निगम के अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे. तार में करंट प्रवाहित हो रहा था.

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