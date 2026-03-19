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जैसलमेर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से चचेरे भाइयों की मौत, रातभर मौके पर पड़ा रहा शव

देर रात कुछ समय के लिए मौसम साफ होने पर दोनों खेत जाने के लिए रवाना हुए.

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पुलिस थाना सांगड़. (ETV Bharat jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 3:33 PM IST

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जैसलमेरः जिले के सागड़ थाना क्षेत्र के मेघा गांव में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. बारिश के दौरान टूटी हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों युवक रात के समय खेत की ओर जा रहे थे और अंधेरे में सड़क पर गिरे बिजली के तार को देख नहीं सके.

सांगड थाना प्रभारी राजेश विश्नोई ने बताया कि मेघा गांव निवासी चचेरे भाई विक्रम सिंह (25) और राजू सिंह (20) रात में करीब 9 बजे अपने घर से मेघापार स्थित खेत के लिए निकले थे. परिजनों ने बताया कि दिनभर बारिश होती रही और देर रात कुछ समय के लिए मौसम साफ होने पर दोनों खेत जाने के लिए रवाना हुए.

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हाईटेंशन लाइन की चपेट में आएः रास्ते में चेलक-मेघा मार्ग पर 11 केवी की बिजली लाइन का तार बारिश के कारण टूटकर सड़क पर गिर गया था. अंधेरा होने के कारण दोनों युवक इस खतरे को पहचान नहीं पाए और सीधे तार की चपेट में आ गए. हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई. हादसे के बाद पूरी रात उनके शव वहीं पड़े रहे.

राहगीर पहुंचे तो हुआ खुलासाः गुरुवार सुबह करीब 10 बजे जब राहगीरों ने सड़क पर झुलसे हुए शव देखे तो घटना का खुलासा हुआ. सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए. इसके बाद सागड़ थाना पुलिस और बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. थानाधिकारी राजेश विश्नोई ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

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पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, विद्युत निगम के अधिकारी भी घटना के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं. प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि खराब मौसम के चलते बिजली लाइन टूटी, हालांकि लापरवाही के पहलू की भी जांच की जा रही है. इधर, घटना को लेकर क्षेत्र के विधायक छोटू सिंह भाटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए घटना पर शोक व्यक्त किया है.

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