ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में लोडर पलटने से दो लोगों की मौत; मैनपुरी से लौटते समय अचानक निकला पहिया, 10 से ज्यादा लोग घायल

फिरोजाबाद : जिले में महिला की मौत के बाद सांत्वना देकर लौट रहे लोगों से भरी एक लोडर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गये. घायलों को इलाज के लिए सिरसागंज सीएचसी और फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.



घटना शनिवार को सिरसागंज थाना क्षेत्र में करहल रोड पर गांव बहादुरपुर के पास हुई है. परिजन सुमित के मुताबिक, फिरोजाबाद के रहने वाले गौतम नामक व्यक्ति का पैतृक गांव मैनपुरी का है. गांव में गौतम की मां का निधन हो गया था. राठौर नगर के लोग एक लोडर वाहन से परिवार को सांत्वना देने के लिए नगला बधुआ गांव गए थे.

शनिवार को यह लोग लौट रहे थे, तभी रास्ते में लोडर वाहन का पहिया अचानक निकलने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. वाहन में बैठे सभी लोग नीचे गिर गए. हादसे की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सिरसागंज सीएचसी भिजवाया, जहां डाक्टरों ने हरिश्चंद्र को मृत घोषित कर दिया. नीरज की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया था, जहां उसकी भी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि हादसे में सीमा (40), सत्यवती (41), पुष्पा देवी (45), वीरवती (35), सुमन (38), किरन (38), नीरज (48), लक्ष्मी देवी (40), पिंकी (35), नीतू (34) घायल हैं, जिनका इलाज सीएचसी सिरसागंज में चल रहा है.