ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में लोडर पलटने से दो लोगों की मौत; मैनपुरी से लौटते समय अचानक निकला पहिया, 10 से ज्यादा लोग घायल

सिरसागंज थाना क्षेत्र में करहल रोड पर हुआ हादसा. महिला की मौत पर परिजनों को सांत्वना देने गये थे सभी लोग.

अस्पताल में घायल महिला का इलाज करते चिकित्सक
अस्पताल में घायल महिला का इलाज करते चिकित्सक (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:35 PM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : जिले में महिला की मौत के बाद सांत्वना देकर लौट रहे लोगों से भरी एक लोडर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गये. घायलों को इलाज के लिए सिरसागंज सीएचसी और फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.


घटना शनिवार को सिरसागंज थाना क्षेत्र में करहल रोड पर गांव बहादुरपुर के पास हुई है. परिजन सुमित के मुताबिक, फिरोजाबाद के रहने वाले गौतम नामक व्यक्ति का पैतृक गांव मैनपुरी का है. गांव में गौतम की मां का निधन हो गया था. राठौर नगर के लोग एक लोडर वाहन से परिवार को सांत्वना देने के लिए नगला बधुआ गांव गए थे.

शनिवार को यह लोग लौट रहे थे, तभी रास्ते में लोडर वाहन का पहिया अचानक निकलने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. वाहन में बैठे सभी लोग नीचे गिर गए. हादसे की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सिरसागंज सीएचसी भिजवाया, जहां डाक्टरों ने हरिश्चंद्र को मृत घोषित कर दिया. नीरज की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया था, जहां उसकी भी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि हादसे में सीमा (40), सत्यवती (41), पुष्पा देवी (45), वीरवती (35), सुमन (38), किरन (38), नीरज (48), लक्ष्मी देवी (40), पिंकी (35), नीतू (34) घायल हैं, जिनका इलाज सीएचसी सिरसागंज में चल रहा है.

सिरसागंज के थानाध्यक्ष वैभव कुमार ने बताया कि करहल रोड पर एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी पर पुलिस मौके पर गई थी. हादसे में दो लोगों की मौत की जानकारी मिली है. मृतकों के शवों का पंचायतनामा भरने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : बागपत में भीषण हादसा; सब्जियों से भरा तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 3 किसानों की मौत, 6 घायल

Last Updated : November 1, 2025 at 8:03 PM IST

TAGGED:

FIROZABAD NEWS
ROAD ACCIDENT IN FIROZABAD
TWO DIED IN FIROZABAD
MAINPURI LATEST NEWS
FIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.