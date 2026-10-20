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हाईटेंशन तार और ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो की मौत

हाईटेंशन तार और ट्रेक्टर की चपेट में आने से दो की की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर/मेरठ/झांसी: राठ कस्बे में गृह प्रवेश कार्यक्रम के बाद मंगलवार को पंडाल खोलते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई. वहीं, मेरठ के दिल्ली-देहरादून हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.

दूसरी तरफ झांसी में सीपरी बाजार थाना प्रभारी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर सिमरधा बांध का निरीक्षण कर रहे थे. तभी पुलिस की नजर नीले रंग की एक कार पर पड़ी. कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, पुलिस ने कार को रोकने के लिए हाथ दिया, तो कार ने सीपरी बाजार थाना प्रभारी की गाड़ी और चीता मोबाइल की गाड़ी को रौंद कर निकल गई. घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर कार सवार पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया.

जरिया थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय के अनुसार, इटैलिया बाजा गांव निवासी प्रदीप द्विवेदी के उरई रोड स्थित भवन में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था. इसमें उनके छोटे भाई अरिमर्दन राजपूत (36) भी शामिल होने आए थे. मंगलवार सुबह कार्यक्रम के बाद पंडाल खोलने का काम चल रहा था. इसी दौरान एक पाइप हाईटेंशन लाइन से छू गई. करंट की चपेट में आने से अरिमर्दन झुलस गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद परिजनों ने उन्हें आनन-फानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां के डॉक्टर अरविंद कुमार यादव ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. अरिमर्दन खेती के साथ मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनकी मौत से पत्नी रौशनी और मां सुमित्रा का रो-रोकर बुरा हाल है. ढाई साल की बेटी नित्या के सिर से पिता का साया उठ गया है. परिवार के सामने अब आजीविका का संकट भी खड़ा होगा. फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है.