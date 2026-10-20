हाईटेंशन तार और ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो की मौत
दिल्ली-देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 5:30 PM IST
हमीरपुर/मेरठ/झांसी: राठ कस्बे में गृह प्रवेश कार्यक्रम के बाद मंगलवार को पंडाल खोलते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई. वहीं, मेरठ के दिल्ली-देहरादून हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.
दूसरी तरफ झांसी में सीपरी बाजार थाना प्रभारी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर सिमरधा बांध का निरीक्षण कर रहे थे. तभी पुलिस की नजर नीले रंग की एक कार पर पड़ी. कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, पुलिस ने कार को रोकने के लिए हाथ दिया, तो कार ने सीपरी बाजार थाना प्रभारी की गाड़ी और चीता मोबाइल की गाड़ी को रौंद कर निकल गई. घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर कार सवार पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया.
जरिया थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय के अनुसार, इटैलिया बाजा गांव निवासी प्रदीप द्विवेदी के उरई रोड स्थित भवन में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था. इसमें उनके छोटे भाई अरिमर्दन राजपूत (36) भी शामिल होने आए थे. मंगलवार सुबह कार्यक्रम के बाद पंडाल खोलने का काम चल रहा था. इसी दौरान एक पाइप हाईटेंशन लाइन से छू गई. करंट की चपेट में आने से अरिमर्दन झुलस गए.
हादसे के बाद मौके पर मौजूद परिजनों ने उन्हें आनन-फानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां के डॉक्टर अरविंद कुमार यादव ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई.
अरिमर्दन खेती के साथ मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनकी मौत से पत्नी रौशनी और मां सुमित्रा का रो-रोकर बुरा हाल है. ढाई साल की बेटी नित्या के सिर से पिता का साया उठ गया है. परिवार के सामने अब आजीविका का संकट भी खड़ा होगा. फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है.
ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार बुजुर्ग का मौत:
वहीं, मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रैक्टर समेत मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही कंकरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
तेज रफ्तार कार ने पुलिस गाड़ी में मारी टक्कर:
झांसी में 19 अक्टूबर 2026 को क्षेत्राधिकारी नगर और सीपरी बाजार थाना प्रभारी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर सिमरधा बांध का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस की नजर नीले रंग की एक बलेनो कार पर पड़ी. कार पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी और उसके शीशों पर काली फिल्म चढ़ी थी. पुलिस टीम ने कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सवार युवक रुकने के बजाय तेजी से भागने लगे.
भागने के दौरान, कार सवार युवकों ने पुलिस टीम की सरकारी वाहनों को टक्कर मार दी. क्षेत्राधिकारी नगर की गाड़ी, सीपरी बाजार थाना प्रभारी की गाड़ी और चीता मोबाइल की सरकारी दोपहिया बाइक को भी निशाना बनाया. पुलिस ने इसे जान से मारने की नीयत से किया गया कृत्य बताया है. घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और इलाके में घेराबंदी कर कार को पकड़ लिया गया. वहीं, कार सवार पांच युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
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