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संभल: भरभराकर गिरा कच्चे मकान का छज्जा; 4 वर्षीय मासूम समेत दो की मौत, 6 घायल

संभल : जनपद में दर्दनाक हदसा हो गया है. जहां कच्चे मकान का छज्जा गिरने से एक मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

दरअसल, यह दर्दनाक घटना कैलादेवी थाना क्षेत्र के चंदनकाटी मौजा गांव की है. लगातार हो रही बारिश के कारण यहां एक कच्चे मकान का छज्जा कमजोर हो गया था. परिवार के लोग छज्जे को मजबूत करने के लिए उस पर मिट्टी डाल रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया.

ग्रामीणों के मुताबिक, जैसे ही लोग छज्जे के ऊपर चढ़कर मिट्टी डालने लगे, अचानक पूरा छज्जा भरभराकर गिर गया और कई लोग मलबे में दब गए. हादसे के बाद पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में 4 वर्षीय बेटी दिव्यांशी और सूरजमुखी (35) पति रामचंद्र की मलबे में दबने से मौत हो गई. वहीं, 35 वर्षीय रामचंद्र, 11 वर्षीय अंशुल, घर आई बहन धर्मावती, 4 वर्षीय श्याम और 5 वर्षीय अमीषा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.