संभल: भरभराकर गिरा कच्चे मकान का छज्जा; 4 वर्षीय मासूम समेत दो की मौत, 6 घायल
परिवार के लोग छज्जे को मजबूत करने के लिए उस पर मिट्टी डाल रहे थे, तभी हादसा हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 5:37 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 5:54 PM IST
संभल : जनपद में दर्दनाक हदसा हो गया है. जहां कच्चे मकान का छज्जा गिरने से एक मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
दरअसल, यह दर्दनाक घटना कैलादेवी थाना क्षेत्र के चंदनकाटी मौजा गांव की है. लगातार हो रही बारिश के कारण यहां एक कच्चे मकान का छज्जा कमजोर हो गया था. परिवार के लोग छज्जे को मजबूत करने के लिए उस पर मिट्टी डाल रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया.
ग्रामीणों के मुताबिक, जैसे ही लोग छज्जे के ऊपर चढ़कर मिट्टी डालने लगे, अचानक पूरा छज्जा भरभराकर गिर गया और कई लोग मलबे में दब गए. हादसे के बाद पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में 4 वर्षीय बेटी दिव्यांशी और सूरजमुखी (35) पति रामचंद्र की मलबे में दबने से मौत हो गई. वहीं, 35 वर्षीय रामचंद्र, 11 वर्षीय अंशुल, घर आई बहन धर्मावती, 4 वर्षीय श्याम और 5 वर्षीय अमीषा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
सभी घायलों को सरकारी एंबुलेंस से बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दिव्यांशी और महिला को मृत घोषित कर दिया. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों का इलाज जारी है. पीड़ित परिवार का सदस्य राधेश्याम ने बताया कि हम लोग छज्जे पर मिट्टी डाल रहे थे. अचानक छज्जा भरभराकर गिर गया. हादसे में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
कैला देवी थाना प्रभारी सचिन कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कच्चे मकान के छज्जे पर मिट्टी डालते समय वह गिर गया, जिससे उसके मलबे में दबकर एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है और परिवारजनों से बात कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
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