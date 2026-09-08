चुट्टूपालू घाटी बनी मौत की खाई! 20 फीट गड्ढे में समाया ट्रेलर, दो लोगों की दर्दनाक मौत
रामगढ़ की चुट्टूपालू घाटी में एक ट्रेलर 20 फीट गड्ढे में गिर गया, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
Published : September 8, 2026 at 1:35 PM IST
रामगढ़: जिले की चुट्टूपालू घाटी ने एक बार फिर दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. यहां एक ट्रेलर बेकाबू होकर सीधे बीस फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा. हादसा इतना खौफनाक था कि ट्रेलर पर लदे सरिया के नीचे दो लोग बुरी तरह दब गए और मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची. घंटों की मशक्कत के बाद सरिया के नीचे दबे शवों को बाहर निकाला जा सका. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया.
कैसे हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, रांची की ओर से सरिया लेकर हजारीबाग की तरफ जा रहा ट्रेलर घाटी में वन विभाग के रेस्ट हाउस के विपरीत अनियंत्रित हो गया. चालक ने सड़क किनारे वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही ट्रेलर सड़क से उतरा, वह सीधे बीस फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
रामगढ़ थाना के एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि घाटी क्षेत्र में तीखी ढलान होने के कारण यहां लगभग रोजाना कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है. उन्होंने बताया कि सरिया हटाने का कार्य जारी है और यह देखा जा रहा है कि गड्ढे में कोई और तो नहीं दबा है. दोनों मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है.
लापरवाही की असली वजह
यह हादसा किस्मत का खेल नहीं, बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की खुली लापरवाही का नतीजा है. चुट्टूपालू घाटी सालों से मौत का गलियारा बनी हुई है, बावजूद इसके इस दुर्घटना-संभावित क्षेत्र में आज तक कोई ठोस और स्थायी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए.
सबसे गंभीर बात यह है कि NHAI ने सड़क किनारे सुरक्षा दीवार तो खड़ी कर दी, लेकिन उसी दौरान पानी निकासी के लिए बनी नाली को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. जब बड़ी गाड़ियां अनियंत्रित होती हैं तो दीवार से टकराती हैं और छोटी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में लेती हैं, जैसा कि पिछले तीन दिनों में चार लोगों की जाने जा चुकी हैं और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं.
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