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गढ़वा में वज्रपात की चपेट में आए तीन लोग, दो की मौत

गढ़वा: सदर थाना क्षेत्र के बलीगढ़ गांव में मंगलवार को हल्की बारिश के दौरान हुए वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. घटना के बाद लोगों ने तीनों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल ले गए. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दो लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं, घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

मृतकों में बलीगढ़ गांव निवासी मजीद खान के पुत्र आशिक खान (50) और कमसी भुइयां के पुत्र राजू भुइयां (38) शामिल हैं. वहीं, मजीद खान के पुत्र वशी खान (55) घायल हुए हैं. घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि तीनों अपने घर से दूर चेरी पोखर में बकरी चराने गए थे. इसी दौरान शाम में हल्की बारिश शुरू हो गई. बारिश के बीच अचानक वज्रपात हुआ और तीनों उसकी चपेट में आ गए. वज्रपात से तीनों गंभीर रूप से झुलस गए.

परिजन का बयान (Etv Bharat)

घटना की जानकारी मिलने के बाद लोग उन्हें तत्काल गढ़वा सदर अस्पताल ले गए. जहां चिकित्सकों ने आशिक खान और राजू भुइयां को मृत घोषित कर दिया. जबकि वशी खान का इलाज चल रहा है. घटना के बाद परिजन आशिक खान के शव को बिना पोस्टमार्टम कराए सदर अस्पताल से अपने घर ले गए. वज्रपात की घटना से गांव में शोक का माहौल है.