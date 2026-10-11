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बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा, मौके पर दो की मौत, दुकान में जा घुसा ट्रेलर

बोकारो: जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा बोकारो-पुरुलिया एनएच-32 पर चास के नगेन मोड़ के समीप हुआ. जहां तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रेलर सड़क किनारे स्थित पूजा स्वीट्स नामक मिठाई दुकान में जा घुसा. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ.

पिंडराजोड़ा थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल बोकारो पहुंचाया गया. वहीं, दो की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जिसे लोगों ने अभी तक उठाने नहीं दिया है. लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है.

सड़क हादसे में दो की मौत (ETV BHARAT)

घटना के संबंध में बताया गया कि रविवार को पूजा स्वीट्स दुकान में लोग चाय पीने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रेलर सड़क किनारे स्थित दुकान में घुस गया. हादसा इतना भयावह था कि दुकान में चाय पीने आए दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दुकान के अंदर काम कर रहे संचालक के परिवार के चार सदस्य और ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया. लोगों ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर जाम कर दिया और पीड़ित परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग की. इधर, घटना की जानकारी मिलने पर चास के बीडीओ प्रदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और सरकारी प्रावधानों के तहत हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.