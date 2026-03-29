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अल्मोड़ा में भीषण हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दो युवकों की दर्दनाक मौत

अल्मोड़ा के देघाट के चिंतोली में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक ही गांव के दो युवकों की मौत, दो युवक गंभीर घायल, गांव में पसरा मातम

ALMORA TRACTOR TROLLEY ACCIDENT
ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से युवकों की मौत (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 29, 2026 at 5:53 PM IST

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अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के देघाट के चिंतोली गाांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दो लोगों की मौत हो गई. जबकि, दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कार्य को अंजाम दिया. वहीं, घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है. बताया जा रहा है कि चारों युवक चिंतोली गांव के ही रहने वाले हैं. ऐसे में एक ही गांव के दो युवकों की मौत पर गांव में मातम पसर गया है.

चिंतोली गांव में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली: जानकारी के मुताबिक, देघाट के चिंतोली गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी. जिसमें चार लोग सवार थे. अचानक बीच सड़क में वो अनियंत्रित हो गई. जब तक चालक उसे संभालता, तब तक वो पलट गई. ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े. इसी बीच ग्राम प्रहरी चंदन सिंह ने पुलिस को हादसे की सूचना दी.

ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फंसे युवक, दो युवकों की मौत: हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फंसे युवकों को बाहर निकालने का प्रयास किया. कड़ी मशक्कत के बाद युवकोंं को बाहर निकाल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट पहुंचाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद दर्शन सिंह और चंदन सिंह को मृत घोषित कर दिया.

ALMORA TRACTOR TROLLEY ACCIDENT
घटनास्थल पर ट्रैक्टर ट्रॉली (फोटो सोर्स- Police)

घायल किए गए हायर सेंटर रेफर: वहीं, हादसे में गोपाल सिंह और नरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है. उधर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है. वहीं, चिंतोली गांव में दो युवकों की मौत पर मातम छाया हुआ है. जबकि, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

मृतकों के नाम-

  1. दर्शन सिंह पुत्र छोदाण सिंह (उम्र 24 वर्ष), निवासी- चिंतोली गांव, अल्मोड़ा
  2. चंदन सिंह पुत्र प्रेम सिंह (उम्र 24 वर्ष), निवासी- चिंतोली गांव, अल्मोड़ा

घायलों के नाम-

  1. गोपाल सिंह पुत्र गब्बर सिंह (उम्र 24 वर्ष), निवासी- चिंतोली गांव, अल्मोड़ा
  2. नरेंद्र सिंह पुत्र दीवान सिंह (उम्र 18 वर्ष), निवासी- चिंतोली गांव, अल्मोड़ा

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