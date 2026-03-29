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अल्मोड़ा में भीषण हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दो युवकों की दर्दनाक मौत

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के देघाट के चिंतोली गाांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दो लोगों की मौत हो गई. जबकि, दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कार्य को अंजाम दिया. वहीं, घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है. बताया जा रहा है कि चारों युवक चिंतोली गांव के ही रहने वाले हैं. ऐसे में एक ही गांव के दो युवकों की मौत पर गांव में मातम पसर गया है.

चिंतोली गांव में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली: जानकारी के मुताबिक, देघाट के चिंतोली गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी. जिसमें चार लोग सवार थे. अचानक बीच सड़क में वो अनियंत्रित हो गई. जब तक चालक उसे संभालता, तब तक वो पलट गई. ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े. इसी बीच ग्राम प्रहरी चंदन सिंह ने पुलिस को हादसे की सूचना दी.

ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फंसे युवक, दो युवकों की मौत: हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फंसे युवकों को बाहर निकालने का प्रयास किया. कड़ी मशक्कत के बाद युवकोंं को बाहर निकाल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट पहुंचाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद दर्शन सिंह और चंदन सिंह को मृत घोषित कर दिया.