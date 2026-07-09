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बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक-कार की भीषण टक्कर.. आग लगने से जिंदा जले दो कार सवार

गया: बिहार के गया में ओवरटेक के दौरान ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई. इस घटना में दो लोगों की जान चली गई. बताया जा रहा है कि ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग लग गई. इस घटना में कार सवार दो लोग जिंदा जल गए.

सड़क हादसे में जिंदा जले दो लोग: गया में भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार बीती देर रात्रि को गया-पटना रोड में बोधगया थाना अंतर्गत सिजुआ गांव के समीप ट्रक और कार की टककर हो गई. इस घटना के बाद कार में आग लग गई. आग काफी तेजी से फैली, जिससे कार में सवार लोग इसकी चपेट में आ गए. आग की चपेट में आने से कार सवार दो लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं कार चालक भी गंभीर रूप से झुलसा है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

वैशाली का रहने वाला है कार चालक: गंभीर रूप से झुलसा कार चालक वैशाली जिले का रहने वाला बताया जाता है. घायल चालक की पहचान श्याम देव सिंह के पुत्र ऋषभ कुमार के रूप में हुई है. जिसकी उम्र 25 से 30 वर्ष के आसपास की बताई जा रही है.

जिंदा जले दो कार सवार (ETV Bharat)

रांची से आ रहे थे कार सवार लोग: वहीं घायल कार चालक इतनी गंभीर हालत में है, कि वह अपने नाम-पता के अलावे किसी और के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ है. ऐसे में मृतकों के संबंध में स्पष्ट जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि कार सवार लोग रांची से आ रहे थे.

मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस: बोधगया थाना की पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है. वहीं घायल कार चालक का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. इस घटना की जानकारी उसके परिजनों को दे दी गई है, जिसके बाद परिजन वैशाली से गया के लिए रवाना हो गए हैं.