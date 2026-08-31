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सारंडा में पहाड़ी नदी के तेज बहाव में बहे ग्रामीण, दो का शव बरामद, बचाव अभियान जारी

चाईबासा के सारंडा स्थित पहाड़ी क्षेत्र में कुइली नदी के तेज बहाव में नदी पार कर रहे ग्रामीण बह गए हैं.

KUILI RIVER IN SARANDA
शव को देखने पहुंचे ग्रामीण (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2026 at 10:40 AM IST

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चाईबासा: सारंडा के बहदा गांव में रविवार की शाम कुइली पहाड़ी नदी अचानक काल बन गई. अंतिम संस्कार से लौट रहे कुछ ग्रामीण तेज जलधारा की चपेट में आकर नदी में बह गए. हादसे के बाद शुरू किए तलाशी अभियान में देर रात दो लोगों के शव बरामद कर लिए गए. वहीं लापता की तलाश जारी है.

हादसे की जानकारी मिलते ही गांव के लोग अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की. काफी मशक्कत के बाद रोया सिद्धू की मां का शव घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर नदी किनारे झाड़ियों में फंसा मिला. ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला. इसके बाद भी तलाश जारी रखी गई और कुछ समय बाद रोया सिद्धू के पिता बोसेन सिद्धू का शव भी बरामद कर लिया गया.

नदी की धार में बह गई सुनीता

हादसे में बामिया सिद्धू की पत्नी सुनीता सिद्धू भी नदी की तेज धारा में बह गई थी. काफी देर तक खोजबीन के बावजूद उनका पता नहीं चल पाया. सुनीता की तलाश के लिए छोटानागरा थाना प्रभारी गौतम कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने नदी के आसपास संभावित स्थानों पर खोजबीन की.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. पुलिस और ग्रामीण लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं. नदी के आसपास लगातार खोजबीन की जा रही है:- गौतम कुमार, छोटानागरा थाना प्रभारी

अंधेरा और बारिश बनी बड़ी बाधा

तलाशी अभियान के दौरान रात होने के कारण दृश्यता काफी कम हो गई थी. इसके अलावा कुइली नदी में पानी का बहाव तेज था और इलाके में बारिश भी हो रही थी. ऐसे में नदी में उतरकर तलाश करना बेहद जोखिम भरा रहा. इसके बावजूद पुलिस और ग्रामीणों ने देर रात तक अभियान जारी रखा.

अंतिम संस्कार से लौटते वक्त हुआ हादसा

ग्रामीणों के मुताबिक सभी रविवार को गांव में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे. लौटते सयय सभी कुइली नदी पार कर रहे थे. इसी दौरान पहाड़ी क्षेत्र से अचानक पानी का तेज बहाव नीचे की ओर आया. देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ गया और धारा इतनी तेज हो गई कि सभी ग्रामीण संभल नहीं सके. मौसम और नदी की स्थिति को देखते हुए तलाश अभियान को काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.

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