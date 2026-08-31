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सारंडा में पहाड़ी नदी के तेज बहाव में बहे ग्रामीण, दो का शव बरामद, बचाव अभियान जारी

चाईबासा: सारंडा के बहदा गांव में रविवार की शाम कुइली पहाड़ी नदी अचानक काल बन गई. अंतिम संस्कार से लौट रहे कुछ ग्रामीण तेज जलधारा की चपेट में आकर नदी में बह गए. हादसे के बाद शुरू किए तलाशी अभियान में देर रात दो लोगों के शव बरामद कर लिए गए. वहीं लापता की तलाश जारी है.

हादसे की जानकारी मिलते ही गांव के लोग अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की. काफी मशक्कत के बाद रोया सिद्धू की मां का शव घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर नदी किनारे झाड़ियों में फंसा मिला. ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला. इसके बाद भी तलाश जारी रखी गई और कुछ समय बाद रोया सिद्धू के पिता बोसेन सिद्धू का शव भी बरामद कर लिया गया.

नदी की धार में बह गई सुनीता

हादसे में बामिया सिद्धू की पत्नी सुनीता सिद्धू भी नदी की तेज धारा में बह गई थी. काफी देर तक खोजबीन के बावजूद उनका पता नहीं चल पाया. सुनीता की तलाश के लिए छोटानागरा थाना प्रभारी गौतम कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने नदी के आसपास संभावित स्थानों पर खोजबीन की.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. पुलिस और ग्रामीण लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं. नदी के आसपास लगातार खोजबीन की जा रही है:- गौतम कुमार, छोटानागरा थाना प्रभारी

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