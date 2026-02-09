ETV Bharat / state

दिल्ली के मोती नगर में सनसनीखेज वारदात, DDA पार्क में दो लोगों पर चाकू से हमला; एक की मौत

दिल्ली के मोती नगर इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां आपसी विवाद के चलते दो लोगों पर चाकू से हमला किया गया.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 9, 2026 at 9:13 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के मोती नगर इलाके में रविवार को चाकूबाजी की घटना सामने आई है. जहां अज्ञात हमलावरों ने दो लोगों पर चाकू से वार किया. इसमें एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह आपसी विवाद का मामला प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई.

स्थानीय लोगों ने पुलिस को वारदात की सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई. पुलिस ने पार्क को घेरकर जांच शुरू कर दी है. वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. दूसरे शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस के अनुसार, शाम 6:37 बजे मोती नगर पुलिस स्टेशन को एक नाबालिग के बारे में जानकारी मिली जिसे मृत हालत में अस्पताल लाया गया था. उसके दाहिने कंधे के नीचे चाकू का घाव था. शाम 7:50 बजे एक और घायल व्यक्ति, जिसकी पहचान मोहम्मद दानिश, उम्र लगभग 25 साल, के रूप में हुई, के बारे में जानकारी मिली, जिसे पीठ में चाकू मारा गया था. उसे पहले आचार्य भिक्षु अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बाद में उसे एक बड़े सेंटर में रेफर कर दिया गया. उसका फिलहाल AIIMS ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है. दोनों घटनाएं DLF मोती नगर के पास DDA पार्क में हुईं. मामले दर्ज़ किए जा रहे हैं और आगे की जांच जारी है.

सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही पुलिस

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में आपसी रंजिश को वारदात का कारण माना जा रहा है. हालांकि जांच के बाद ही हत्या की वजह स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. उसकी पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

