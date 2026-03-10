ETV Bharat / state

गुरुग्राम में मजदूरों की मौत के बाद बड़ा एक्शन, सिग्नेचर ग्लोबल की निर्माणाधीन टाउनशिप से जुड़े दो लोग गिरफ्तार

हरियाणा के गुरुग्राम में 7 मजदूरों की मौत के मामले में सिग्नेचर ग्लोबल की निर्माणाधीन टाउनशिप से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Two people associated with Signature Global under-construction township arrested for death of seven labourers in Gurugram
गुरुग्राम में मजदूरों की मौत के बाद बड़ा एक्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 10, 2026 at 9:06 PM IST

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

दो लोग गिरफ्तार : हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिग्नेचर ग्लोबल की निर्माणाधीन टाउनशिप से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश वीर और स्ट्रक्चर इंजीनियर विकास पांडे के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने के चलते ये हादसा हुआ था.

कमेटी की गई गठित : वहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने घटना की जांच के लिए अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया है. कमेटी की अध्यक्षता एसडीएम मानेसर करेंगे, जबकि एसीपी पटौदी, जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) गुरुग्राम और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को सदस्य बनाया गया है. प्रशासन ने कमेटी को निर्देश दिए हैं कि वे घटना की विस्तृत जांच कर जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.

